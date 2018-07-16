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Новости

Трамп на встрече с Путиным не признал Крым российским

«Европейская Правда»
16 июля 2018

Президент США Трамп, несмотря на опасения возникшие накануне встречи лидеров двух стран, не признает оккупацию и аннексию Крыма, о чем и уведомил нацлидера России Путина.

Во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки, сообщает «Европейская Правда».

«Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации», – отметил Путин.

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«У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом … Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все», – добавил он.

Заметим, сам президент США во время общения с прессой ни разу не упомянул о крымском вопросе.

Напомним, на саммите НАТО Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности или невозможности признания аннексии Крыма, но возложил ответственность за аннексию на своего предшественника Барака Обаму.

«Европейская Правда»

Tags: аннексия, Владимир Путин, Дональд Трамп, крым, оккупация, Россия, саммит, США, Украина

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