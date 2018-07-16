Россия продолжает бесчинствовать на Азовском море

В результате действий российских пограничников подчиненных ФСБ задержано уже почти полторы сотни судов. Украина готовит ответные меры на российские бесчинства в акватории Азовского моря.

Спецслужбы России задержали уже 148 судов, направлявшихся через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя, украинская власть размышляет над ответными мерами. Об этом во время совещания 16 июля сообщил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, с каждым днем ​​количество задержанных для досмотра судов растет и на сегодняшний день составляет уже 148 единиц.

«Каждый день АМПУ (Администрация морских портов – ред.) фиксирует задержание спецслужбами Российской Федерации судов для осмотра, следующих в/из портов Мариуполь и Бердянск», – рассказал он.

«Все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД. Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов», – добавил чиновник.

Лавренюк отметил, что дальше так не может продолжаться и поэтому необходимо в кратчайшие сроки сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия России.

Сообщается, что сейчас наработан план дальнейших действий.

Ранее во время посещения военных учений в Одессе президент Петр Порошенко не исключил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.

Как сообщалось, ранее заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила о задержании ФСБ России 7 судов на Азове.

В государственной пограничной службе Украины заявили, что проверка судов – законна.

В свою очередь в Министерстве инфраструктуры заявили, что Россия увеличила количество необоснованных проверок судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив.

Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины