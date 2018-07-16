Люди причастные к вмешательству в выборы в США вероятнее всего стоят за отравлением Скрипалей

К такому выводу пришли следственные органы Британии и США расследующие обстоятельства грубого вмешательства в американские президентские выборы и отравление семьи Скрипалей в Англии.

ГРУ РФ, сотрудников которой обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года, может быть ответственным за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет «The New York Times» со ссылкой на чиновников Великобритании и США, информированных о ходе расследования.

«Британские следователи считают, что нападение на Скрипалей в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» 4 марта было проведено бывшими или действующими сотрудниками ГРУ», — пишет издание со ссылкой на британского и 2 американских чиновников.

По словам источника, британские правоохранители близки к тому, чтобы «назвать конкретных лиц, которые, как они считают, провели операцию».

Но следователи не исключают возможности того, что за отравлением может стоять другая российская спецслужба или частная структура.

Издание напоминает, что 13 июля Минюст США предъявил обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ во вмешательстве в американские выборы, подчеркивая, что ГРУ является тайной мощной силой Кремля в конфликтах по всему миру.

«ГРУ связано с гибридной войной в Украине и аннексией Крыма в 2014 году. Разведывательное управление было привлечено к захвату сирийских городов от имени президента Башар аль-Асада. В более мирных регионах ГРУ обвиняют в мобилизации славянских националистов в Черногории и финансировании протестов, которые пытались предотвратить недавнее изменение названия Македонии», — подчеркивает The New York Times.

4 марта бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания.

Их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанной во времена «холодной войны». Лондон обвинил в отравлении Россию, хотя Кремль отрицает любую причастность.

В течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления и где мог оставаться нервный агент.

18 мая стало известно, что Сергей Скрипаль вышел из больницы. Юлию Скрипаль выписали 9 апреля.

Великобритания считает, что российские спецслужбы несколько месяцев следили за Сергеем и Юлией Скрипаль, прежде чем они были отравлены в Солсбери.

«The New York Times»