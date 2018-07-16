Тверской: Украинский национализм – это вопрос исторического выживания Украины

Если взглянуть трезвым взглядом с высоты истории на Украину 30-х и 40-х годов, то можно увидеть тигра, загнанного со всех сторон, оборонительный и неистовый рык которого навсегда отпечатался в истории и сквозь времена его эхо вселяет силы и уверенность потомкам в Украине сегодня, когда страна опять находится в состоянии яростной борьбы за жизнь и за право быть независимым государством.

В то страшное, кровавое время с одной стороны была Польша, которая хотела отобрать себе западные украинские земли, с другой стороны фашистский Рейх, уничтожающий все на своем пути, а с третьей большевики, которые видели Украину своей русифицированной колонией и делали все возможное, чтобы навсегда избавить Украину от самостийности, вырвать все ее национальные корни, стереть все культурные и ментальные черты народа, перемолоть и превратить Украину в территорию рабов без рода и племени, без своего языка и самоидентификации, как таковой, пишет на своей странице в Facebook Александр Тверской.

Меня часто спрашивают, как я отношусь к мощному подъему украинского национализма в те годы. И называют имена. А к этому как? А к этому? Ребята, если бы не эти люди, то Украины сегодня бы не было. Эти люди давали отпор нацистам, коммунистам, полякам фактически одновременно. Эти люди не теряли веру в свою страну и до последней капли крови, жертвуя своими жизнями, эту веру отстаивали. Эти люди пережили искусственный Голодомор и не сломались. Эти люди отдали все, чтобы сегодня Украина была.

Если взглянуть трезвым взглядом с высоты истории на Украину 30-х и 40-х годов, то можно увидеть тигра, загнанного со… Опубліковано Александром Тверским Неділя, 16 липня 2017 р.

Как я к ним могу относиться? Как к героям своего времени, как к историческому примеру мужества и запредельной любви к своей земле и народу. Они не ангелы, нет, они личности, которым было суждено родиться и жить в один из самых бесчеловечных периодов в истории человечества. Они защищались. А я всегда на стороне тех, кто защищается на своей земле. На стороне тех, кто слабее. И тем более на стороне тех, кто ненавидит большевиков.

Я никого не обеляю, я отдаю должное и смотрю на те события прямо, без фильтров большевистской и российской пропаганды. Я заглядываю в глаза тому израненному, могучему тигру и вижу в его пылающем взгляде боль всего украинского народа, который вплоть до сегодняшних дней вынужден страдать от захватчиков и оккупантов.

Украинский национализм никогда не был блажью, инструментом влияния на массы, пропагандистким методом манипуляций или просто игрушкой в руках фанатиков с воспаленным сознанием. Никогда он не был и признаком шовинизма. Украинский национализм – это вынужденная реакция на столетние попытки внешних врагов стереть с лица земли все украинское.

Вопрос выживания. Почувствуйте разницу с русским национализмом, основанном на ненависти ко всему чужому, насквозь фальшивым и беспричинным, берущим начало из тысячелетнего мрака народного невежества и патологической тяге к насилию и самоутверждению на чужой крови и за счет притеснений других наций.

Да за одно Расстрелянное Возрождение украинские националисты имели право на свой национализм, как никто другой.

И историю все-таки лучше учить по документам, а не по телевизору. В документах Нюрнберга черным по белому написано – Бандера и его движение признано потерпевшими от действий фашистской Германии.

Александр Тверской, Facebook