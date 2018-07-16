Почему из ОРДЛО сбежал Прилепин?

В отношениях между российскими оккупантами нынче царит тотальный беспредел – они друг друга грабят и безнаказанно убивают. Как говорит один российский «культовый переводчик» с характерным погонялом «Гоблин» и чекистским прошлым: «Все друг друга грабят, убивают, насилуют, кидают… В общем – идет обычная цивилизованная жизнь…»

Прошедшая неделя в ОРДЛО запомнилась прежде всего «отставкой» медиаперсонажа Захара Прилепина, который покинул свой «пост» в незаконном вооруженном формировании «ДНР». Об этом и многом другом в обзоре Олега Полищука на страницах «Деловой Столицы» – главные события за прошедшую неделю, которыми выделились оккупированные территории Донбасса.

Бегство Прилепина

На уходящей неделе фейковая «ДНР» потеряла последнего своего знакового медиаперсонажа Прилепина, который числился «замполитом батальона», но на самом деле воевал преимущественно на информационном фронте. Правда, в отличие от таких же раздутых российской пропагандой «героев» типа Гиви и Моторолы, писатель-фашист, будучи дальним родственником самого кремлевского куратора ОРДЛО Суркова, получил привилегию «демобилизоваться» не вперед ногами, а просто спастись с оккупированного Донецка банальным бегством. Что, конечно же, было художественно оформлено в качестве, дескать, невозможности найти себе место в условиях позиционной войны с намеком на обычную усталость.

«Этим летом наш батальон перешел из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск, теперь мы – ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя. Ну и в свете того, что наступления не будет, а в большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и не решаемых дел, в июле я ухожу с поста заместителя командира батальона», – объявил пропагандистским ресурсам Прилепин и был таков. Хотя остался в ипостаси советника Захарченко, но будет, видимо, советовать главарю российской оккупационной администрации в ОРДО уже только по телефону из Москвы.

Ведь, как тут же стало известно не кому-нибудь, а центральному российскому информагентству ТАСС, данный «дембель» принял предложение возглавить предвыборный штаб кандидата от КПРФ на выборах московского мэра Кумина, где поработает даже в компании внука Зюганова. Понятно, что все оккупанты и коллаборанты отнеслись к возвращению Прилепина в Москву «с пониманием», кроме более раннего отставника Гиркина, написавшего в соцсети очень едкие по этому поводу посты. Зато еще одного лысого пропагандиста донбасских террористов Грэма Филлипса прилепинский поступок сподвиг также на «уход в отставку». Как написал тот в своем Twitter:»Теперь я буду жить в Англии и выбирать интересные проекты для своего репортажа».

Откровения экс-боевика

А вот не о картинных, а о реальных условиях «службы» в российских армейских корпусах на оккупированном Донбассе поведал на днях бывший боевик Владимир Бакланов, воспользовавшийся программой СБУ «Тебя ждут дома». Его откровения о преступлениях оккупантов, присутствии кадровых российских военных на командирских должностях в боевых подразделениях и поставках оружия из России вполне подходят для Международного уголовного суда в Гааге, в котором он, между прочим, хоть завтра готов свидетельствовать.

А рассказать Гаагскому трибуналу экс-боевику есть что, так как он был короткое время даже замом по вооружению у российского «комбрига» полковника Бушуева. То есть Бакланов лично выезжал в Ростовскую область, например, для получения минометов и боеприпасов к ним. У него также очень богатый личный опыт общения с российскими кадровыми офицерами. Впрочем, особое место в его показаниях занимают повальные и безнаказанные убийства «ихтамнетами» не только местных жителей, но и друг друга, из-за чего он, пробыв на «службе» с июля 2014-го по май 2018-го, решился, наконец, сдаться украинским властям.

И будто в подтверждение слов Бакланова о тотальном беспределе на минувшей неделе в «ДНР» произошел настоящий штурм «военнослужащими» дома одного из «комбатов» по кличке Шаман, после чего того посадили «на подвал» за… незаконное хранение оружия. Однако вся соль в том, что целью наезда на Шамана, по словам его подельников, оказался элементарный разбой – у него и троих охранников вывернули карманы и рюкзаки, найдя всего каких-то 11 тыс. руб. (4,6 тыс. грн), но больший «улов» принесла «шаманская» жена, у которой отобрали все ее ювелирные изделия.

Новая волна религиозных преследований

Давно известно, что ныне в оккупации с любыми другими религиозными организациями, кроме православных Московского патриархата, мягко говоря, не церемонятся. Точнее, местные филиалы ФСБ, закамуфлированные под «республиканские МГБ», грубо их «кошмарят», обвиняя то в «шпионаже для СБУ», то в «экстремизме» широкого профиля. Совсем недавно де-факто закрыли главную мечеть Донецка, найдя в ней «запрещенную литературу» в виде Корана, а теперь опять перешли на протестантов.

Так, в оккупированной Макеевке в один июльский день к молитвенному зданию церкви «Новая жизнь» подъехали вооруженные «представители власти» и объявили верующим, что их здание им больше не принадлежит, опечатав помещение печатью «минюста «ДНР». Местному пастырю осталось лишь писать у себя в Facebook: «Как дальше вести Церковь? Неужели это только начало гонений? Нуждаюсь в мудрости и водительстве Божьем».

Вскорости оказалось, что это не был какой-то экспромт или случайность. Просто из Москвы в оккупированные районы Донетчины и Луганщины пришла новая инструкция, кого и как именно предавать религиозным преследованиям. Теперь главные жертвы – это те общины, которые отказываются сотрудничать с российскими оккупантами и их коллаборантами. А основным поводом для гонений должны стать поиски «экстремистов, распространяющих опасную литературу». Если же таковая не находится, что вполне логично, то ее следует подбросить, в крайнем случае – попросту выдумать.

Олег Полищук, «Деловая Столица»