«Северный поток-2»: реальные угрозы и кризис идей противоборства

13 июля побывал на мероприятии организованном «Украинским институтом будущего», оно было посвящено планируемой постройке газопровода «Северного Потока-2».

Участие принимали представители власти (зам. министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, народный депутат Ольга Белкова и представитель Нафтогаза по связям с властями Вадим Гламаздин), а также многочисленные эксперты. Об этом пишет на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля» аналитик Украинского Института Будущего Владислав Сердюк.

Сразу следует отметить самый важный факт: экспертная среда, несмотря на свой пессимизм в отношении Северного Потока-2 смотрит на ситуацию куда более реально, чем представители власти. Т.е. эксперты не надевают на себя «розовые» очки и не заявляют, что «консенсус в самой Европе не достигнут, так что выдыхаем». Они, наоборот, утверждают, что реальность постройки СП-2 достаточно высока и задают вполне логичный вопрос, существует ли на данный момент у нашей власти, так называемый, план В?

В один момент депутат даже не удержалась и задала вопрос: в чем собственно суть нашей встречи? Критика или внедрение конструктива? Якобы вы, господа эксперты, нужны именно для этого, а послушать о том, какие мы (читай: власть) плохие, мы можем и за дверьми данного мероприятия.

Естественно, ей просто не особо хотелось слышать про ошибки власти, потому легчайшим образом тема временна была переведена в русло «предложения есть? Нет. Ну ото і мовчи».

В целом позиция власти оборонительная (пассивная). Настроение оптимистичное, но при этом крайне иллюзорное. Принимать ко вниманию необходимость создания плана В никто не хочет. Главным контр-аргументом у представителей власти является убеждение, что план В – это игра на руку России, а соответственно, нужно продолжать последовательную стратегию Украины по политической дискредитации СП-2.

Естественно, эксперты тоже не особо рвались в бой с предложениями. Но следует ответить на вопрос, предоставляют ли им полную информацию относительно реальных планов правительства и известные правительству данные по строительству СП-2? Скорее всего, нет. Отсюда и возникает ограниченность в предложениях.

По публичной части дискурса, который ведет Украина, предложений со стороны экспертов было множество. Самым важным являлся призыв перестать одинокие взывания к европейским ценностям и начать реализовывать поиски бизнес-инвесторов и их привязку к Украине. Т.е. добавить к политической составляющей «месседжей», еще и экономическую выгоду от сотрудничества с Украиной.

Официальные представители также сдали свою позицию в том смысле, что основой их планов является выжидание момента, когда ЕС примет правки в 3ю энергетическую директиву. Тогда проект СП-2 потеряет свою рентабельность. Тут мы снова наблюдаем за тем, как планы нашего правительства строятся на внешних факторах (независимых от нас), а также на том, как власть банально не горит желанием что-либо делать. В один момент кто-то из представителей власти (я честно забыл, кто именно) даже вздохнул с облегчением, заявив: если примут (поправки в директиву), тогда и делать ничего не придется.

Так ответьте, как расценивать подобного рода заявления? Если это не попытка слинять от ответственности и затраты сил, то тогда что?

Да, это один из лучших вариантов. Минимально конфликтогенен и после принятия правок, проект СП-2 может отпугнуть РФ низкой инвестиционной привлекательностью. Но перспектива принятия такого решения далека от реальности.

От себя добавлю, что полагаться на энергетическую директиву следовало до 1 июля, когда председательство над Советом ЕС вела Болгария. От 1 июля управление Советом ЕС перешло к Австрии, у которой не только завязан интерес вокруг строительства СП-2, но также в программе которой на время председательства одной из целей является укрепление диалога РФ-ЕС.

Роль правых партий, о которых вначале события напомнил Илия Куса, также было бы крайне глупо забыть. Именно они повсеместно поддерживают налаживание отношений между Европой и Россией, а значит и будут поддерживать постройку СП-2, который создаст совместный интерес и почву для ренессанса отношений.

Естественно, предугадывая злостные комментарии, я спешу ответить заранее: У меня нет стратегии, и я ничего не предлагаю взамен. Я считаю, что я достаточно молод и глуп для внесения конструктивного предложения в стратегически важную для Украины тему. Но я констатирую факт. У умных и взрослых людей, которые ответственны перед населением Украины – кризис тактически важных идей, а слушать аргументированную критику они не способны.

Владислав Сердюк, «Хвиля»