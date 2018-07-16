Борьба за томос для Украины. Пятый элемент украинской автокефалии

Наверное, никому летом 2018 года не надо объяснять, что такое Томос. Слово-мем, о котором еще несколько лет назад среднестатистический обыватель не имел никакого представления. Исторический акт, дающий Украине и ее православным верующим законное каноническое право уйти из удушающих объятий Москвы.

И чем ближе дата получения Томоса, тем эпичнее борьба за него (или, скорее, против). Еще год назад мы могли себе позволить вялотекущие столкновения по этому поводу, изредка покусывая друг друга и грозя пальцем. Сегодня, когда уже называются конкретные месяцы, а то и даты официального оглашения Томоса Вселенским патриархатом, партия перешла в эндшпиль и стороны перестали скрывать свои стратегии, пишет на страницах «Левого Берега» религиозный публицист Татьяна Деркач.

Вселенская патриархия (она же Константинополь, она же Фанар), долгое время не позволявшая себе никаких резких высказываний по украинскому вопросу, в этом году порадовала всех заинтересованных лиц просто фейерверком заявлений. Стороннему наблюдателю может показаться, что Константинополь прорвало внезапно, но это не так.

Почва для оформления конфликта между Москвой и Константинополем готовилась давно и весьма усердно. И Константинополь в данном случае лишь реагировал на невероятную до неприличия каноническую беспардонность Москвы. Причем надо отдать должное терпению Фанара – и доверию украинцев. С апреля 2018 года события схлопнулись и теперь нам выпал исторический шанс наблюдать довольно быструю развязку истории, которой уже – да, да! – не одна сотня лет.

Украина, будучи формально светским государством, относится к так называемым «православным странам» (где при довольно высоком уровне религиозности подавляющее большинство верующих считает себя православными). Однако, судя по ежегодным отчетам социологов, этот уровень давно приобрел ниспадающее значение и скоро может уйти в крутое пике. Кажется, еще несколько десятков лет – и православие окажется маргинальной религией.

Не в последнюю очередь за такой тренд можно поблагодарить УПЦ в юрисдикции Московского патриархата, которая под «спасительной миссией Церкви» видит насаждение ригоризма, фундаментализма, а подчас и откровенного мракобесия, к тому же проповедуя изоляционизм как единственный шанс для сохранения «истинной веры». Что, согласитесь, в 21 веке выглядит жалко и смешно.

И вот, кажется, наконец в одну точку сошлись все пять элементов, с помощью которых можно спасти украинское православие от стремительной маргинализации и угасания – политический, административный, канонический, социологический и волевой.

Ключевым элементом и связующим звеном здесь является волевой фактор, фактор осознания необходимости перемен. И Константинополь показал, что он готов к революции, учитывая все риски и побочные эффекты. Больше всего критике со стороны Москвы поддается каноническое право Константинополя «вмешаться» в проблему урегулирования украинского разделения. В Русской церкви господствует теория, что автокефалия – это каноническая и волевая прерогатива Церкви-Матери (каковой она считает себя в отношении Украины).

Однако, как показывают дискуссии не только по Украине, но и по Македонии, те или иные церковные области сегодня могут находиться в каноническом подчинении совсем не той Поместной Церкви, которая их когда-то исторически создавала. В этом – глубинный конфликт по данному вопросу между Москвой и Константинополем.

Поэтому Москва со временем ввела в оборот понятие «кириархальной Церкви», чье право давать или не давать автокефалию зиждется исключительно на текущем статусе подчиненной области, претендующей на церковную независимость. Соответственно, Украина якобы является «канонической территорией» РПЦ на основании акта о передаче Киевской митрополии от Константинополя Московской патриархии в 1686 году.

При этом игнорируются обстоятельства этой передачи – неканонические обстоятельства, которыми Константинопольского патриарха принудили к передаче, наказание в виде отставки самого патриарха через непродолжительное время именно из-за этой передачи, грубейшее несоблюдение условий временного управления Киевской митрополией и т.д.

С точки зрения РПЦ, раз за 300 лет Константинополь ни разу не оспорил принадлежность Киева Москве, срок исковой давности истек и претензии больше не принимаются. Однако это не так.

Вселенский патриарх Варфоломей 1 июля заявляет: «Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины кому-либо, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского Патриарха».

Иными словами, никакой уступки на веки вечные не было, был просто найм временного управляющего. Что касается мема «Фанар никогда не оспаривал Киев», то далее, в этом же заявлении, патриарх Варфоломей напоминает о таком оспаривании, которое произошло в 1924 году при даровании Томоса Польской церкви: «Наш Престол не признал отделения Киевской Митрополии и зависимых от нее православных Церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской Церкви, что было осуществлено против канонов и не были соблюдены права Киевского митрополита, который носил титул Экзарха Вселенского Престола».

Не успели в РПЦ и УПЦ прийти в себя от этой резкости, как устами митрополита Прусского Елпидофора, члена Священного Синода Вселенского патриархата, была высказана еще более крамольная мысль: Церковь-Мать – это та Церковь, которая родила какую-то церковную область, а не та, на жилплощади которой область сегодня имеет прописку.

Вначале владыка Елпидофор заявил промосковскому журналисту греческого происхождения Афанасию Авгериносу, что «предоставление автокефалии поместной Церкви вот уже почти 1350 лет подлежит исключительной юрисдикции и компетенции Вселенского Патриарха и Священного Синода Константинопольской Церкви».

При этом действия Москвы по уврачеванию украинского раскола фактически описаны как неубедительные. При этом автокефалия для Украины была названа «наилучшим и наиболее каноническим решением в данный момент, потому что только это сможет послужить единению православного народа Украины».

Интервью в форме пересказа с закавычиванием нескольких цитат было опубликовано на российском православном сайте «Правмир» и форма его подачи заставила украинских журналистов усомниться в корректности изложения мысли греческого митрополита.

Агентство «Укринформ» заказало перевод с греческого языка полного текста интервью и там оказалось достаточно сенсаций, которые «Правмир» осознанно утаил от публики. В числе их – ключевая каноническая установка о том, что «Московская церковь является дочкой украинской церкви, которая – украинская церковь – является дочерью Вселенского Патриархата».

Эти же тезисы владыка Елпидофор повторил на выступлении в АПЕ (Афинском информационном агентстве), что говорит о последовательности и обдуманности позиции.

А теперь вернемся к Томосу 1924 года, предоставленному Константинополем Польской церкви. Именно он проложил путь украинской автокефалии (и именно он является для самих поляков гарантией их собственной независимости). Мало кто знает, что перед этим, в 1921 году поляки обращались с просьбой об автокефалии к Москве – по той же самой схеме, как это было с украинцами в 1991 г. на Поместном соборе. Мол, мы теперь независимое государство, очень нуждаемся в автокефалии.

История сохранила ответ патриарха Московского Тихона: «Священные каноны нашей Церкви предусматривают автокефалию для самостоятельных народов. Если бы польский народ, получивший недавно суверенность, был православный и просил бы автокефалию для себя, Мы бы ему в этом не отказали, но давать автокефалию для разноплеменных православных, проживающих в пределах польского государства на положении национальных и религиозных меньшинств — нам не позволяют ни здравый разум, ни священные каноны. Что возможно, то мы уже дали православным в Польше — широкую поместно-церковную автономию». Тогда Польская церковь обратилась к Константинополю – и попала в точку.

Однако в 1948 году советская власть вынудила поляков нивелировать этот Томос и вынужденно «переполучить» свою автокефалию от РПЦ. Но в общеправославном Диптихе они числятся в качестве автокефалии именно на основании константинопольского Томоса, а не московского. Таким образом, РПЦ попыталась уничтожить любые канонические последствия Томоса 1924 года.

И теперь Москва прекрасно понимает: предоставив Украине автокефалию, Константинополь активирует и польский Томос, что позволит ему вывести из орбиты Кремля и Польскую церковь. Так что в некотором роде обретение Украиной автокефалии может проходить под лозунгом «Za naszą i waszą wolność», одновременно открывая путь к автокефалии для остальных церковных областей, исторически относящихся к Киевской митрополии. Вызреют ли там для этого все необходимые условия – вопрос будущего.

Не рассчитывая особо на каноны, РПЦ долгое время выстраивала пул своих доброжелателей в Поместных церквях с помощью, как это ни банально звучит, финансовых вливаний «на поддержку обездоленных» или «на восстановление разрушенных храмов». И регулярные торжественные панегирики с благодарностью РПЦ от глав разных Церквей на вручении им солидных денежных премий в Москве приводили к безысходной мысли, что православие и коррупция – близнецы-братья.

Не будем лицемерить: о лояльности церковных иерархов к российским деньгам ходит много историй. Можно было делать ставки: разрушат ли русские деньги «эллинский мир»? И вот на днях из Греции пришла сенсационная новость: из страны высылают двух российских дипломатов и делают последнее китайское предупреждение ИППО (Императорское православное палестинское общество), которые участвовали в попытке подкупа православных иерархов Элладской церкви и монахов Афона с целью лоббирования интересов России.

Греческая власть тоже отбросила ложный стыд и проявила волю. Это серьезный сигнал и всем остальным «нуждающимся» в финансовой помощи России, осуществляемой по церковной линии. Деньги пахнут, и очень далеко. Времена неприкасаемых оффшоров проходят.

Чем ответит РПЦ на все эти вызовы, напоминающие классическое «гипс снимают, клиент уезжает»? В Русской церкви совершенно не умеют работать с кризисами. Афон, к примеру, можно срочно импортозаместить Валаамом («будут еще плакать без наших денег!»). А Украину можно попробовать втянуть в кровопролитное противостояние.

По замыслу россиян, месть должна принести как можно больше страданий и разрушений «бывшим и неблагодарным». Хочется верить, что у украинской власти, подарившей надежду на Томос, достаточно воли (о средствах даже нет речи!) не допустить религиозную войну. Тем более что, к примеру, по прогнозу даже протодиакона РПЦ Андрея Кураева автокефальная украинская церковь быстро станет церковью большинства. Так что будем надеяться на счастливое окончание «битвы за Томос».

Татьяна Деркач, «Левый Берег»