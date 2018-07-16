Мундиаль завершился. Российские проблемы никуда не делись

Чемпионат мира по футболу сплотил россиян – такое мнение высказал замглавы администрации Кремля Магомедсалам Магомедов. Объединяющую роль сыграло, в частности, успешное выступление национальной сборной. Чемпионат завершился накануне.

Понедельник – первый день без большого футбола. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что власть должна извлечь уроки из произошедшего.

Одна из популярных тем для обсуждения сегодня – есть ли жизнь после Чемпионата мира по футболу? Каким может быть похмелье наутро после большого праздника? Насколько возвращение в реальность окажется болезненным и не вызовет ли общее разочарование?

В ходе мундиаля Россия предстала гостеприимной приветливой страной – разрушила западные стереотипы, что у нас медведи по улицам бегают, люди запуганы, кругом автоматчики, а местные жители третируют представителей сексуальных меньшинств.

Нет, ничего подобного. Глава FIFA Джанни Инфантино констатирует: это чуть ли не лучший в истории чемпионат.

Но он ушел. Что же осталось? Будем жить как прежде, реагировать на события.

И вот одно из них произошло в Орловской области: цыганская банда похитила крупного местного предпринимателя Сергея Будагова. Держали в подвале, требовали выкуп. Местные власти признают: такое случалось разве что в 90-е. Хорошо, что человека сумели освободить. Вроде бы везде бывает, в любой стране мира есть преступность, зато силовики оперативно сработали – это плюс.

Да, может быть. Если бы не одно «но».

Бизнесмен был в опале при прошлом губернаторе, его даже пытались ранее посадить, отжимали активы. Пришлось перерегистрировать компанию в соседней Тульской области. Но власть опять поменялась, предпринимателя вновь приблизили, жизнь стала налаживаться, и он обещал вернуть бизнес домой.

И тут его похищают. Может быть, хотели отомстить или просто выследили. А может быть, отбили потому, что вышел из опалы. Все-таки уважаемый человек – вмешалось руководство области. Хотя, с другой стороны, похищение в духе 90-х – по-своему нонсенс. Обычно ссоры бизнеса с властью заканчиваются просто уголовными делами и посадками в тюрьму, а бизнес переходит кому надо. И уже ситуация не выглядит экстраординарной – такое нередко бывает в современной России.

При чем же здесь Чемпионат мира по футболу? А при том: есть как бы две страны. Одна – прекрасная и приветливая, а другая – непростая с проблемами. С одной стороны – красивые города и новые стадионы, а с другой – бизнес отжимают, могут похитить и посадить в яму. И эти две реальности идут параллельно.

Если надо, мы не ударим в грязь лицом перед иностранцами – это святое. А до своих простых людей руки доходят не всегда.

Вместо этого нам предлагают радоваться успехам на международной арене или тому, что страна принимает мероприятия вроде футбольного чемпионата. Но самим при этом можно и затянуть пояса.

В идеале хотелось бы, чтобы государство было приветливо ко всем, а не только к иностранцам. Может быть, и не нужны мегапроекты, но чтобы уровень жизни повышался.

Тогда обойдется без похмелья, а страна будет приветлива для всех. А не так, что одна на экспорт, а другая – для внутреннего пользования. Но, видимо, все это в будущем – после того, как правительство выполнит майский указ.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»