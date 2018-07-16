Украина на пути в НАТО. Реализации полтысячи летних планов вступление в Альянс

Политики спорят о включении стремления Украины в NATO в Конституцию страны. Социологические службы одна за одной задают вопрос о членстве в альянсе гражданам, последние несколько месяцев активно обговаривается идея референдума.

Слова «стандарты NATO» так вообще употребляются направо и налево. На первый взгляд, все прекрасно – путь задан, мы по нему идем. Но, если присмотреться, не все так гладко, как звучит из уст парламентариев и управленцев, одних разговоров о Североатлантическом Союзе мало. Почему – давайте разбираться, пишет на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля» аналитик Украинского Института Будущего Игорь Тышкевич.

NATO – военно-политический блок.

В преамбуле договора о создании НАТО 1949 года содержаться слова «Договаривающиеся стороны преисполнены решимости защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и законности. Договаривающиеся стороны преследуют цель укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе.» Как видим, речь идет не только о военном потенциале и координации военных усилий. Политическая составляющая – это набор базовых характеристик государства в области обеспечения прав человека, демократических процедур и законности.

Со свободами, на первый взгляд, у нас все прекрасно – спроси любого гражданина Украины – мы все за свободы, права и так далее.

Но дальше, увы есть проблемы. В частности, с таким понятием как «законность» – это ведь не только количество и качество принятых нормативных актов, но и их выполнение. Тут мы упираемся в работу нашей системы, качество судов и набившую оскомину коррупцию. Ведь если можно «купить» себе, знакомым, возможность не работать по закону, точно так же можно «купить», например, секретную информацию, образцы вооружений, технологии, стран NATO. Таких членов в альянсе видеть не хотят. Таким образом первая препона на пути к членству в Североатлантическом альянсе лежит в нашей бюрократии, нашей привычке принимать законы для кого-то (вспомним законы для МВФ, законы для безвиза и т.д.), в нашей коррупции.

Украина может сделать рывок в данной области. Более того, определенные шаги есть, они признаются нашими партнерами. Вопрос лишь в скорости изменений – ведь в NATO не вступают по своей воле – туда приглашают, и этому предшествует очень долгая «домашняя работа». Если посмотреть историю расширения Альянса, то работа по «Плану действий по членству» в самом оптимистическом варианте (страны Балтии) занимает от 2 лет.

Государство, среди прочего, должно:

I. продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;

II. организовать демократический и гражданский контроль над вооруженными силами (это частично есть в Законе «о национальной безопасности» – вопрос остался в реализации);

III. предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны и быть готовым вносить в том числе «экономический вклад» в работу Альянса.

Это часть из «политических» условий членства в военно-политическом альянсе. Мы способны все это сделать, если захотим, заметен прогресс по каждому из направлений. Вопрос лишь в скорости, но об этом чуть позже.

Стандарты NATO

Украинские политики, независимо от партийной принадлежности любят говорить о «стандартах NATO», которые наша страна активно перенимает. Действительно, в офисе по стандартизации Североатлантического Альянса есть раздел, посвященный Соглашениям о стандартизации (Standardization Agreements (STANAG)) и рекомендациям ( Standardization Recommendation (STANREC)). Государство, которое претендует на вступление в Альянс должно выполнять большую часть из них. Сразу оговорюсь, что не все – некоторые страны бывшего Варшавского договора до сих пор не выполняют все стандарты касательно, например. калибров оружия, типов боеприпасов. Требовать выполнения «морских» стандартов от сухопутной державы так же никто не будет. Но ключевые стандарты, касательно системы принятия решений, анализа, обработки данных и так далее исполнять надо. В нашем случае, если Украина хочет стать частью NATO, она должна адаптировать примерно 75-80% STANAG-ов и выполнить 40-50% рекомендаций (STANREC).

На этом можно поставить точку, но черт меня дернул проверить что и как. Для начала иду в электронную библиотеку NATO и смотрю выложенные в открытый доступ стандарты. Подчеркну, речь идет лишь о тех, которые доступны и не секретны. В базе 1659 документов из которых 892 являются «жесткими» стандартами.

Теперь идем на сайт Министерства Обороны Украины чтобы проверить слова о «переходе на стандарты NATO». Я не буду утомлять читателя своими измышлениями – дам цитату «На сьогодні в оборонному відомстві затверджені наступні накази по використанню угод зі стандартизації в NATO:

«Методи балістичних випробувань персональних броньованих засобів захисту та бойового обмундирування», «Захист очей військовослужбовця – балістичний захист», «Керівні принципи проектування індивідуальних тактичних споряджень (жилетів)», «Маркування розмірів для взаємозамінності бойового взуття» та «Критерії бойового шолому NATO».

Здійснюється переклад та підготовка до видання наказів «Про затвердження військових стандартів» для ще п’яти угод зі стандартизації в NATO.»

То есть, по состоянию на 2015 год, МО начало применять 5 (пять) STANAG. Все они касаются обмундирования и его размеров – того, что передавали как гуманитарку в 2014 и 15 годах. Таким образом, эти 5 стандартов – логичны и были бы приняты даже без «пути в NATO». А вот как то же МО будет гармонизировать, например, пункты STANAG 2190 – 2192, в которых стандартизируется разведывательная и контрразведывательная деятельность или стандарты по аналитической работе, работе с информацией, обмену данными представить сложно, если за отправную точку брать то, что имеем сегодня. Что могу с уверенностью сказать – в данном направлении перевода стандартов и приказа на исполнение мало – система построена по-другому.

Но будем оптимистами – будем считать, что МО уже применяет 10 «стандартов NATO», а стандарты по разминированию (разработанные в рамках ООН) тоже являются STANAGами – тогда общее количество «стандартов», работающих в нашем оборонном ведомстве, дойдет до 25 штук. То есть с 2014 года имеем адаптацию в лучшем случае 25 стандартов. в худшем 5-и. То есть скорость «внедрения стандартов NATO» – от 1 до 5 в год.

Дальше займемся арифметикой. Чтобы страны NATO всерьез рассматривали возможность вступления Украины в Альянс, мы должны соответствовать хотя бы 75% стандартов (рекомендации оставим в покое). То есть нам надо внедрить «всего лишь» 892 х 0,75 = 669 STANAGов. Округлим до 600. Но даже в этом случае путь в Североатлантический Альянс будет долгим. Перенимая 5 стандартов в год мы придем к желаемому результату через 120-130 лет. Если же за базу брать 1 или 2 стандарта (что более вероятно), то заветные 600 придется ждать от 300 до 600 лет.

Сделав такие подсчеты, я уже не уверен, что в Конституции страны нет места упоминанию о стремлении в NATO. Конституция, основной закон – она ведь на века, она неизменна. С учетом скорости применения «стандартов NATO» это как минимум на 120, а то и на 600 лет. А там можно пункт о членстве в Североатлантическом Альянсе прибрать – может и Атлантического океана не будет, не говоря уже об альянсе.

Теперь серьезно

Простая проверка данных и простая арифметика показала, что наши политики (как власть, так и оппозиция) используя риторику о «сближении с NATO» вешают лапшу на уши – теперешними темпами нам до сближения «кучу лет на оленях». Но пока народ «ведется» на тему – ее будут подогревать. На востоке пугать злобным альянсом, на западе страны говорить о том, что вот-вот и будем.

Мы, говоря о NATO почему-то считаем, что этот альянс будет нашей защитой от РФ. Я даже слышал высказывания. что «членство» позволит нам вернуть Крым и Донбасс. Умные люди говорили, но почему-то они не задавали себе простой вопрос «с какого такого кондратия обычный немецкий, ирландский, британский или французский солдат пойдет умирать за Украину?». Никто не будет решать за нас наши проблемы.

С другой стороны, опыт соседних стран, показывает действенный метод сближения с NATO – меньше лозунгов и больше дела. То есть не спорить о конституции, фиксацаа в законах «стремления», а просто заниматься адаптацией стандартов, сменой политической системы, выполнением собственных законов. А там, смотришь, и в Альянс пригласят.

Игорь Тышкевич, «Хвиля»