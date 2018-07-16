Здравствуй Европа. Будущее украинского кинематографа в сотрудничестве с Европой

У украинского кино большое будущее. В планах реиновации Одесской киностудии – создание культурного кластера объединяющего, как самом кинопроизводство, так и все сопутствующие современные сферы деятельности, создавая объединенную культурную и развлекательную площадку.

Сегодня, 13 июля, был большой день в Одессе. В день открытия фестиваля мы объявили о плане реновации столетней киностудии. Он предусматривает создание культурного кластера, который объединит кино производство, постпродакшн, IT индустрию, площадку для культурных и развлекательных событий… все это будет после того, как мы проведем опрос граждан города, пишет на своей странице в Facebook украинский медиа-менеджер Александр Ткаченко.

Почему об этом пишу я? Если кто не знает – имею честь быть частным акционером студии.

В этот же день губернатор Одесской области Максим Степанов подписал вместе с директором киностудии Андреем Осиповым меморандум, который предусматривает при помощи властей и сотрудничестве с СК Одессы создание в особняке Сан-Донато, который расположен на территории студии современного музея истории кино.

Также Одесская киностудия заключает договор о широкомасштабном сотрудничестве с норвежской киностудией Filmcamp, первым свидетельством которого должно стать создание Film school в следующем году, а уже сейчас посол Норвегии г-н Ole Terkel Horpestad знакомится с планами своего соотечественника продюсера Egil Odegard о съемках мини сериала “Нансен» в Одессе. И в ближайшее время в сотрудничестве с американскими партнерами на студии появиться современный полный комплекс постпродакшена.

Главный смысл всех этих движений – вектор производства для России Одесской киностудии – сменить на сотрудничество с Европой. Одессе важны положительные примеры.

Сегодня был большой день в Одессе. В день открытия фестиваля мы объявили о плане реновации столетней киностудии. Он… Опубліковано Александром Ткаченком П'ятниця, 13 липня 2018 р.

У студии – великое прошлое, большие вызовы сегодняшнего дня и, я уверен, большое будущее.

Александр Ткаченко, Facebook