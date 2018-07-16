Беглый украинский олигарх Онищенко переводит свой бизнес в Россию

Беглый украинский олигарх Онищенко ведет переговоры с россиянами об интеграции своего бизнеса в российское экономическое пространство и включение самого беглеца в политическую жизнь России.

В связи с перестановками в чиновничьем аппарате федеральных и региональных властей России после выборов, неожиданно всплыла информация о последних действия беглого украинского олигарха и народного депутата Верховной Рады Украины Александра Онищенко. Беглец имеет твердое намерение перевести свой бизнес в Россию и интегрироваться в политическую жизнь федерации. Об этом пишет в своем сообщении Telegram-канал Незыгарь.

Российскую чиновницу Светлану Сагайдак уволили с нового места работы, с поста заместителя председателя оргкомитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в конкурсе на право принять международную универсальную выставку «Экспо-2025», после нескольких отработанных в этой должности дней. Отмечается, что ранее, с конца прошлого года, она возглавляла «Заявочный комитет «Экспо-2025». После увольнения Светланы Сагайдак вскрылись некоторые «международные проекты», которыми занимается сейчас она сама и ее гражданский муж, гражданин Украины Артур Волошин.

Партнер Сагайдак и Волошина – украинский предприниматель Александр Свищевский вывел на бывшего главу «ЭКСПО-2025» и ее супруга, опального в Украине Народного депутата Верховной рады Украины 7-го созыва и 8-го созыва Александра Онищенко.

Известно, что Онищенко в 2016 году покинул Украину после предъявления уголовных обвинений и лишения депутатской неприкосновенности.

«Как известно Онищенко выполнял теневые поручения президента Украины Петра Порошенко, в связи с чем представляет большой интерес для российский спецслужб, несмотрю на выданную уже в больших порциях информацию о закулисьях украинской политики западным СМИ и американским спецслужбам», – пишет Незыгарь.

Онищенко имеет давние позитивные отношение с Москвой и плавно готовится к своей интеграции в российскую политику, пока определяясь с форматом своих договоренностей. На этом пути ему предстоит решить комплекс задач, от форматирования своего бизнеса и выстраивания новых бизнес коалиций с российскими предпринимателями, до продвижения личного имиджа в новых для него реалиях и координации работы с российскими спецслужбами.

«Свищевский являлся партнером Онищенко по газовому бизнесу в Украине и имеет давний трэк взаимоотношений с последним, и познакомил его с Артуром Волошиным и Светланой Сагайдак, позиционируя их как людей с большим контактным листом в высших эшелонах российской власти и не брезгающих выполнением «грязной» работы: теневые финансы, интриги, силовое давление, заказные уголовные дела», – отмечает Незыгарь.

Онищенко партнерством с россиянами заинтересовался и предпринимает встречные шаги. Так, Волошин, Свищевский и Онищенко неоднократно встречались на территории Европейского союза для обсуждения совместных проектов.

«Интересы Сагайдак, Волошина и Свищевского просты – паразитировать на деньгах Онищенко, попытаться «заскочить» в ряд новых бизнесов украинского олигарха в России, решать свои кадровые задачи спекулируя на его имени, представляя его интересы», подчеркивает Незыгарь.

Сагайдак испытывая проблемы с трудоустройством уже начала продавать контакт Онищенко чиновникам разного уровня, партнерам в спецслужбах, выторговывая для себя должности в российских госкорпорациях. В ее бизнес окружении также достаточно персоналий, имеющих активы в Украине и заинтересованных в партнерстве с «бывшим доверенным лицом Порошенко» для игр на противоречиях между государствами.

Незыгарь