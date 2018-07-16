Украинцы удовлетворены своей жизнью больше, чем жизнью страны – опрос

При росте оптимизма в отношение жизни самих себя и своих близких в будущем, украинцы достаточно негативно оценивают жизнь страны в целом. Если первые показатели соответствуют довоенному уровню, то последний – существенно ниже.

Так, за последние три года индекс удовлетворения собственной жизнью вырос с -8 до 6 и соответствует уровню довоенного 2013 года. Об этом сообщается в исследовании Киевского международного института социологии.

Он может колебаться от -100 до 100 баллов, где -100 – самая низкая оценка ситуации и полная неудовлетворенность ею, а 100 – это самая высокая оценка.

Рост удовлетворенности жизнью связан с тем, что у людей вырос уровень оптимизма относительно жизни семьи в будущем и повысилось ощущение счастья.

При этом своим благополучием украинцы довольны гораздо больше, чем жизнью страны.

Тогда как индивидуальное благополучие они оценивают в 6 баллов, благополучие страны – в -46, что меньше, чем в довоенные годы.

На самочувствие украинцев влияют несколько характеристик: возраст, пол, образование, регион проживания.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 18 по 30 мая 2018 года.

Всего опрошено 2025 человек в возрасте от 18 лет, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает:

3,3% – для показателей близких к 50%;

2,8% – для показателей близких к 25%;

2,0% – для показателей близких к 10%;

1,4% – для показателей близких к 5%.

Киевский международный институт социологии