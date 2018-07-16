ФИФА не стало наказывать хорватского футболиста Виду за второе видео с лозунгом «Слава Украине»

ФИФА отказалась наказывать футболиста из Хорватии за второе видео с фразой «Слава Украине». Как выяснили эксперты последнее обнародованное видео с футболистом было снято до наказания его за лозунг «Слава Украине!».

Международная федерация футбола (ФИФА) не стала наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за второе видео, в котором он произносит фразы «Слава Украине» и «Белград, гори». Об этом заявили в пресс-службе организации, передает «The Insider».

После анализа видео глава дисциплинарного комитета «пришел к выводу, что запись была сделана до того, как на Виду были наложены [первоначальные] санкции».

Напомним, после победы Хорватии над сборной России помощник тренерского штаба хорватской команды Огнен Вукоевич опубликовал в инстаграме видео, на котором Вида выкрикивает «Слава Украине». По его словам, это была шутка его друзей из киевского «Динамо», за которое он выступал с 2013 по 2017 год.

ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков, а Виде вынесла предупреждение. Кроме того, Вукоевича отстранили от работы в штабе и лишили аккредитации ФИФА.

10 июля в интернете появилось еще одно видео, на котором Домагой Вида произносит фразы «Слава Украине» и «Белград, гори». По информации издания Blic, видео записали после победы над сборной России.

«The Insider»