Сотрудники «фабрики троллей» Пригожина создали в соцсетях фальшивые американские масс-медиа

Планомерная работа по созданию сети фальшивых местных масс-медийных аккаунтов в социальных сетях велась в течение многих лет российскими троллями работающими у Пригожина.
Россияне годами строили в США сеть фальшивых местных СМИ в социальных медиа. Россияне пытались воспользоваться тем, что американцы доверяют местным СМИ, сообщает Тим Мак на страницах американского издания «NPR».
Как отмечается в сообщении, новые детали американского следствия в отношении российского вмешательства в выборы в США в 2016 году свидетельствуют, что сотрудники российского «Агентства исследований интернета» IRA в Санкт-Петербурге не только выдавали себя в социальных сетях за американцев, а также распространяли ложные новости.
При этом сотрудники в сфере СМИ, работавшие на агентство, выдавали себя за местные американские СМИ, отмечает издание.
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NPR получил информацию о 48 аккаунтах в Twitter, которые действовали под видом местных новостных агентств, например @ElPasoTopNews, @MilwaukeeVoice, @CamdenCityNews and @Seattle_Post.
«Существенное количество этих аккаунтов выдавало себя за местные новостные сайты», – говорит Брет Шейфер, аналитик по вопросам социальных медиа Alliance for Securing Democracy – организации, которая отслеживает деятельность по влиянию России и впервые заметила этот тренд.
В сообщении указывается, что агентство IRA, например, создало аккаунт, который выглядел как местная газета Чикаго Chicago Daily News. При этом отмечается, что эта газета не работала с 1987 года.
Этот аккаунт, связанный с IRA, был создан в мае 2014 года и годами они размещали только местные новости, создав аудиторию в 19 тыс. последователей на июль 2016 года.
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Эти аккаунты, очевидно, не распространяли дезинформацию. На самом деле, они распространяли настоящие местные новости, увеличивали читательскую аудиторию, завоевывая доверие с неизвестной целью.
«Они их создали с определенной целью. Если они в любое время хотели бы разморозить свою сеть тех, кто работал под видом местных американских новостей, они могли бы действительно повлиять на то, как освещается та или иная новость», – сказал Шейфер NPR.
Новые данные свидетельствуют, что россияне строили сеть для долгосрочного воздействия на США.
«Русские играют в длинную игру. Они построили присутствие в социальных сетях. Они создали фиктивных пользователей и фиктивные организации, которые определенное время завоевывают доверие читателей», – отмечает конгрессмен Адам Шифф.
Также, согласно опросу, проведенному Pew Research в 2016 году, 82 процента американцев «несколько», или «сильно» доверяют местным новостям.
«Если Вы хотите распространить ложную информацию, но они хотят, чтобы люди в это поверили, создание ложных источников новостей является эффективным, потому что люди доверяют местным новостям, даже если такого издания они раньше не видели», – отмечает Том Розенстил, исполнительный директор the American Press Institute.
Тим Мак, «NPR»