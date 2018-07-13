В Крыму может произойти экологическая катастрофа

Оккупационные власти Крыма не предпринимают ни каких шагов по спасению уникальной природы полуострова в результате засух, ведущих к гибели растительного, животного мира и эрозии почвы.

Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира Крымского полуострова. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«Небрежное отношение оккупационных властей Российской Федерации к уникальной природной среде в северной, центральной и восточной частях Автономной Республики Крым может привести к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожарам в экосистемах и экологической катастрофе на полуострове», – заявляет МТОТ.

С помощью дистанционного зондирования установлено, что за 2 года «нормализованный относительный индекс растительности» (NDVI) в некоторых частях аннексированного Крыму снизился до самой низкой отметки 0,3. Растительного покрова стало меньше.

С июня 2016-го по июнь 2018 года общий индекс NDVI снизился на 23%.

Снижение количества осадков в этом году по сравнению с предыдущими годами также негативно повлияло на состояние растительности на полуострове, отмечает ведомство.

МТОТ заявляет, что пренебрежение этими негативными явлениями со стороны оккупантов «может привести к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова – в том числе к разрушению заповедных ландшафтов, эрозии почв, невозможности ведения традиционного сельского хозяйства».

«Действия РФ в этом контексте свидетельствуют о том, что государство-оккупант не заинтересовано в развитии АР Крым с его природным потенциалом, а его безответственность приводит к неотвратимому вреду окружающей среде и к убыткам для гражданского населения, проживающего на этой территории», – заявляет ведомство.

Стоит отметить, что в апреле 2016 года в Государственной службе Украины по делам Крыма и Севастополя решили, что вода из Северо-Крымского канала не должна поступать на полуостров, пока он находится под контролем России. Тогда уже достраивали дамбу.

Последствия перекрытия Украиною водопоступления в Крым показали на днях журналисты «Крым.Реалии».

В сюжете говорилось, что не только север Крыма, но и юг Херсонской области страдают от засухи. Хотя сэкономленную воду когда-то планировали использовать туда.

«Крым.Реалии» отметили, что построена новая дамба, которая может пустить воду в Крым. Но власти называют условием этого деоккупацию полуострова.

МТОТ