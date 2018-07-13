«Диверсанту» Панову в оккупированном Крыму вынесен приговор

По сфабрикованному в Крыму против украинского гражданина Понова уголовному делу «суд» оккупационных властей вынес приговор. Он осужден на срок в колонии строго режима.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта дела «украинских диверсантов» Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима. Такое решение суд принял 13 июля, сообщает корреспондент «Крым.Реалии».

В апреле 2018 года суд перешел к рассмотрению по существу дела «украинского диверсанта» Панова. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием, ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.

ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове.

Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, после – вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявляют, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

«Крым.Реалии»