МИД России считает «предвзятыми» высказывание Волкера о ситуации на Донбассе

Американский дипломат четко описал ситуацию на востоке Украины, а России заколола правда в глаза и в ход пошли оправдания и обвинения в адрес самого Волкера.

Спикер МИД РФ Мари Захарова раскритиковала последние заявления спецпредставителя США Курта Волкера о ситуации на Донбассе, а также очередной раз заверила, что Россия якобы не является участников конфликта. Об этом она сказал на брифинге, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Она считает, что американский дипломат своими словами только «подливает масла в огонь», вместо того, чтоб заняться поиском путей выполнения Минских соглашений на Донбассе.

«Очень странно из уст «посредника» уже целый год выслушивать предвзятые и сплошь политизированные выпады в адрес России. Дошло до того, что он увидел «влияние Москвы» в отчетах специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Иными словами, приводимые там свидетельства «постоянных нарушений» Вооруженными силами Украины прекращения огня на востоке страны Волкеру просто не нравятся, тем более после того, как США начали поставки Киеву летальных вооружений, которые, как мы понимаем, наверняка окажутся в Донбассе», – сказала Захарова.

Также спикер МИД РФ уверяет, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе и не подписывала Минские соглашения и призвала США давить на Киев. Вот только ранее президент Украины Петр Порошенко говорил, что под Минскими соглашениями есть подпись Путина.

Как заявлял в интервью немецкому изданию Курт Волкер, чемпионат мира в России не изменил ситуацию на Донбассе. Он отметил, что на фронте продолжаются бои, несмотря на новое перемирие, такая же тяжелая гуманитарная ситуация. Также дипломат отметил, что Путин, как, впрочем, и Захарова, отрицает военное присутствие на востоке Украины, однако именно Россия развязала конфликт.

Кроме того, Волкер объяснил, что происходит в т.н. «Л/ДНР». Немецкий журналист удивлен, что местные жители не протестуют против боевиков, а представитель Госдепа ему объяснил, что почти все жители оккупированных территорий разочарованы ситуацией.

МИД России