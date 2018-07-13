Мать Сенцова просит Путина помиловать сына

Мать Сенцова вызывает к милосердию российского нацлидера. Обращение Сенцовой на имя нацлидера Путина опубликовано в России.

Мать режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына. Ходатайство Людмилы Сенцовой опубликовала радиостанция «Эхо Москвы».

«Уважаемый Владимир Владимирович! Я обращаюсь к Вам с просьбой о помиловании моего сына Олега Геннадьевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества», – пишет мать заключенного.

Она добавила, что знает сына «как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой».

«Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца», – написала Сенцова.

Она призвала Путина «проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких».

«Мы ждем его дома», – подытожила мать осужденного.

Как сообщает РБК, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал, что власти рассмотрят просьбу матери Сенцова о помиловании сына.

«Оно не останется без внимания», – сказал он, отметив, что ему неизвестно, поступило ли уже обращение в администрацию президента.

При этом Песков добавил, что законодательство России предусматривает, что просьбу о помиловании должен писать осужденный.

С 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех удерживаемых украинцев.

В конце июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила Сенцова в колонии Лабытнанги, где он содержится, и заявила: состояние украинского режиссера в целом удовлетворительное, но в связи с его голоданием остаются опасения.

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что не верит словам Москальковой о состоянии здоровья украинских политзаключенных и в частности Сенцова. На встречу с украинцем Денисову не допустили.

По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, политзаключенного принудительно кормят белково-витаминной смесью и каждый день «закачивают витаминные коктейли».

5 июля двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в российской колонии.

После встречи Каплан сообщила, что Сенцов «похудел и сильно постарел».

13 июля Сенцову исполняется 42 года.

«Эхо Москвы»