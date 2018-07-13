В России назвали провокацией военные учения Sea Breeze 2018

Совместные ежегодные украинско-американские учения Sea Breeze 2018 проходят с 9 по 21 июля в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в северо-западной части Черного моря.

В МИД России считают проведение украинско-американских военных учений Sea Breeze 2018 попыткой спровоцировать напряженность на Черном море. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом», – заявила она.

«Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные «игры с огнем», и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности», – добавила Захарова.

Sea Breeze являются ежегодными украинско-американскими учениями. В этом году они проходят с 9 по 21 июля. Участники Sea Breeze отрабатывают действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО.

В 2017 году в учениях приняли участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тысячи человек.

С украинской стороны в мероприятиях Sea Breeze, кроме Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, приняли участие подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины, а также Инженерные войска.

Учения прошли в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

МИД России