Политузнику Балуху отказали в условно-досрочном освобождении

В качестве аргумента «суда» в отказе на ходатайство защиты о условно-досрочном освобождении – вынесенный недавно новый «приговор» украинскому активисту.

В оккупированном Россией Симферополе так называемый Железнодорожный районный «суд» отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении по первому приговору, которым его лишили свободы на 3 года и 4 месяца. Об этом сообщает «Громадське Радіо».

Отмечается, что ходатайство подала его защитница Ольга Динзе.

В свою очередь помощник прокурора Денис Мышкин просил «суд» отменить рассмотрение ходатайства защиты, поскольку, Балуху вынесли еще один, новый приговор на 5 лет лишения свободы.

По его словам, он не предусматривает условно-досрочное освобождение.

По мнению адвоката, поскольку новый приговор еще не вступил в силу, защита вправе ходатайствовать перед судом на УДО по первому приговору.

При этом «судья» Дмитрий Михайлов отклонил дальнейшее рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении.

В комментарии журналистам Динзе заявила, что такое решение было ожидаемым.

Она добавила, что именно поэтому «суд» откладывал рассмотрение ходатайства об УДО до вынесения нового приговора.

Осужденный в аннексирована Россией Крыма украинский активист Владимир Балух продолжает находиться в общей камере симферопольского СИЗО, что плохо сказывается на его здоровье в связи с голодовкой, которую он держит более 115 дней.

5 июля подконтрольный России «суд» Крыма признал Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 000 рублей.

Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел, то есть больший тюремный срок поглотил меньший.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.

22 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму, а также сообщила, что Балуха перевели в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны начальника ИВС.

«Громадське Радіо»