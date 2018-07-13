В Донецкой области задержаны пособники оккупантов

Национальная гвардия Украины задержала лиц подозреваемых в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями из ОРДЛО.
Неподалеку от города Мариуполя и села Валерьяновка в Донецкой области задержали четверых граждан, которых полиция подозревает в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием «ДНР». Об этом , сообщает пресс-служба НГУ.
Задержание провели военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками Национальной полиции из состава Объединенных сил, которые несут службу на блокпостах.
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«Все четверо человек были доставлены в ближайший отдел полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины – «создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».
Информацию по данному факту внесли в журнал единого учета правонарушений.