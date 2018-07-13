В России совершено нападение на польского дипломата

МИД Польши требует от российских властей разъяснений по обстоятельствам инцидента и наказания виновных в случившемся.

При возвращении из командировки в самолете сообщением Иркутск-Москва избили польского дипломата. Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Польши Артур Льомпарт, пишет «Do Rzeczy».

Нападавший, который, по словам свидетелей, является психически неуравновешенным, задержан.

Дипломат получил необходимую помощь как со стороны польского консульства в Москве, так и Министерства иностранных дел Польши. Об инциденте сообщили в полицию. Дипломат, пройдя обследование, вернулся в Польшу.

«После предоставления дипломату помощи и его возвращения Посольство Республики Польша в Москве обратится к российским властям с требованием разъяснить обстоятельства инцидента и привлечь виновного к ответственности», — говорится в заявлении.

«Do Rzeczy»