Как Кремль купил Трампа. Финансовые аферы россиян выгодные нынешнему президенту США

15 ноября 2017 года ненаписанная итальянский художник Леонардо да Винчи картина «Спаситель мира» была куплена через аукцион Christie’s наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом за рекордную сумму – $450 312 500. Уточним: по общему мнению экспертов, самим да Винчи была написана, может быть, десятая часть картины. Остальное – дописано позже.

22 ноября 1966 года в Перми родился будущий владелец легендарной картины Леонардо да Винчи «Спасителя мира» Дмитрий Рыболовлев, который и продал картину наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману. Его биография в целом хорошо известна, поэтому мы остановимся только на тех осколках «целого», которые известны не слишком хорошо, пишет на страницах «Гордона» Юрий Фельштинский.

После развала СССР, как и многие, он ушел в бизнес. Как почти всем, бизнесом заниматься Рыболовлеву было сложно. Нужно было и работать с бандитами, и самому становиться бандитом. Российская прокуратура (бывшая советская прокуратура) всех бизнесменов, занимавшихся зарабатыванием денег в мутной постсоветской воде, априори считала бандитами и то и дело возбуждала уголовные дела. И объективно разобраться в том, кто на самом деле был бандитом, а кто нет, было, конечно же, сложно.

Например, 9 июня 1992 года в Москве было возбуждено уголовное дело против Романа Абрамовича по обвинению в краже 55 цистерн дизельного топлива. 19 июня 1992 года было подписано постановление о заключении Абрамовича под стражу, поскольку «он может скрыться и помешать установлению истины по делу». Чем это уголовное дело 1992 года закончилось для Абрамовича – мы знаем: через много лет он купил английский футбольный клуб «Челси», хотя теперь правительство Великобритании озаботилось вопросом, как именно Абрамович заработал свои первые деньги.

Аналогичная история случилась и с Рыболовлевым. Против него и группы его товарищей, которых прогрессивная российская пресса упрямо называла «бандой», возбудили уголовное дело (№4902), причем 55 цистерн Абрамовича по сравнению с этим делом могли показаться мелкой проделкой: Рыболовлева обвинили в организации в сентябре 1995 года убийства своего конкурента по бизнесу, директора предприятия «Нефтехимик» Евгения Пантелеймонова. В обвинительных материалах по этому поводу говорилось:

«В августе 1995 года Рыболовлев Д.Е. приобрел в неустановленном месте и у неустановленного лица два пистолета системы ТТ, один из которых, ТТ №BM 07419, калибр 7,62 мм, являющийся огнестрельным оружием, четыре магазина с 32 патронами калибра 7,62 мм, являющиеся боеприпасами к данному оружию, не имея на это соответствующего разрешения. В августе 1995 года Рыболовлев хранил и носил данные пистолеты ТТ с боеприпасами, а затем у дома по ул. Ленина, 64 города Перми передал огнестрельное оружие с боеприпасами Ломакину О.Г. для использования при совершении умышленного убийства Пантелеймонова Е.Н.».

В мае 1996 года Рыболовлев был арестован. Он провел под следствием 11 месяцев в следственном изоляторе в Перми, отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью российской конституции, позволяющую не давать против себя показаний, и в 1997 году был оправдан. Как писала пресса, он был единственный, кто по этому делу был оправдан полностью, «другие фигуранты получили серьезные сроки за различные преступления».

Сам Рыболовлев рассказывал, что в тюрьме (или от тюрьмы?) его «спас» другой его деловой партнер (и подельник) Сейфеддин Рустамов. Как именно он спасал Рыболовлева, остается за кадром. Похоже, однако, что Рыболовлев вышел, а Рустамов остался сидеть. Не удивительно поэтому, что в биографии Рустамова имеются серьезные провалы. Он родился 17 июня 1962 года в Азербайджане. По крайней мере с 1993 года, если верить материалам уголовного дела, Рустамов работает в «банде» Рыболовлева и специализируется на том, что при проведении аукционов заблаговременно нейтрализует различными способами возможных конкурентов:

«В 1994 году, при проведении приватизации и акционировании предприятий Пермской области, Рыболовлев Д.Е. […] вступил в сговор с Ломакиным О.Г., Нелюбиным В.А., Чернявским В.Б., Рустамовым С.З., Макаровым С.Е. с целью приобретения на аукционах, инвестиционных торгах акций предприятий, расположенных на территории Пермской области, преимущественно химического и нефтехимического комплекса – АО «Уралкалий», АО «Сильвинит», АО «Азот», АО «Нефтехимик», АО «Метафракс» и других по ценам, незначительно превышающим стартовые, а также приобретения акций на вторичном рынке ценных бумаг и недопущения операций по покупке акций конкурентами, используя авторитет указанных лиц среди членов различных преступных группировок».

Затем след Рустамова теряется, что объяснимо, если он приговорен к сроку. Но с 2000 года все в его жизни налаживается. Согласно его официальной биографии (слово в слово повторенной на разных сайтах), с 2000 года он «активно занимается трейдингом в области химической и нефтехимической промышленности, инвестирует в энергетические фонды, в проекты нефтегазодобывающей промышленности, осуществляет инвестиции в коммерческую и жилую недвижимость» и немедленно становится миллионером.

В 2014 году Рустамов уже «бенефициарный владелец химической компании «Метафракс», находящейся в Пермском крае, там же, где сосредоточен бизнес Рыболовлева. Под управлением Рустамова находится мажоритарный акционер «Метафракса» – российская компания «МетаХолдинг». К 2017 году Рустамов консолидирует 92,37% акций компании, трансформирует ее в группу компаний с производственными мощностями в России (Пермский край и Московская область) и в Австрии и становится крупнейшим производителем метанола, формалина и синтетических смол в России и Европе. Годовая выручка группы компаний «Метафракс» составляет в этот период более 40 млрд рублей, а география поставок включает более 50 стран мира.

И еще одно важное дополнение: с 2000 года Рустамов вместе с семьей (женой Мариной Котовой и тремя детьми) живет в США «на роскошной вилле в штате Вирджиния». 2000 год стал поистине роковым в биографии нескольких имеющих непосредственное отношение к этой статье лиц. Рустамов после бурного прошлого мирно и благополучно зажил под Вашингтоном.

Рыболовлев вместо 15 лет за убийство (именно такой срок получил второй обвиняемый в этом преступлении – Олег Ломакин) ушел в большую политику и финансово поддержал мэра города Юрия Трутнева на выборах губернатора Пермской области, где у Рыболовлева находился основной бизнес. Причины покупки Рыболовлевым виллы Трампа никогда не были разъяснены.

Переломным 2000 год оказался в жизни еще двух малоизвестных до того политиков: Владимира Путина и Дональда Трампа.

Первый после подтасованных выборов стал президентом. Второй – проиграл президентскую гонку как кандидат от Партии реформ, но навсегда обозначил себя как претендент на должность президента США.

Те, кого сюжет о предвыборной кампании Трампа в 2000 году интересует в мельчайших деталях, могут прочитать подробнейшую статью об этом в «Википедии». Но хотя Трамп и проиграл кампанию 2000 года, в Москве, где на выборах только что победил такой же никому не известный «Who is Mr. Putin?», не могли не обратить внимание на амбициозного плейбоя Дональда Трампа.

2008 год вносит новые стратегические изменения. Россия переходит к активной внешнеполитической фазе: впервые после распада СССР российские войска переходят границы Российской Федерации и вторгаются в Грузию. Для Трампа 2008 год – это прежде всего финансовый кризис в США, отразившийся на рынке недвижимости; год, когда империя Трампа на грани банкротства, означающего конец Трампа и как бизнесмена, и как политика. Самостоятельно или с чьей-то подсказки Трамп вспоминает о стране, которая никогда его активно не интересовала, – о России, где, по слухам, деньги растут на деревьях и только ленивый не может разбогатеть. Его сын, ответственный за строительные проекты, Дональд-младший, подозрительно часто летает в Москву. (Сам Трамп прилетел туда в 2007 году «на ярмарку миллионеров» в рамках рекламной кампании по продаже водки «Трамп»).

Я пишу «подозрительно часто», поскольку сегодня стало известно и о том, что Дональд-младший разводится с женой, и о том, что причиной этих разводов стала его неверность супруге. Вправе ли мы предположить, что во время частых поездок в Москву (раз в три месяца!) у него были интимные отношения с девушками типа Кати Муму и Насти Рыбки и что в Москве «злобная ФСБ» собрала на него компромат, подобный компрометирующим видеозаписям, на которых был запечатлен, например, в 1999 году прокурор Юрий Скуратов, пытавшийся снять президента Бориса Ельцина, обвиняя его в коррупции; в 2001 году журналист оппозиционного Путину канала НТВ Евгений Киселев; в 2016 году один из лидеров российской оппозиции, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Я думаю, что предположить такое мы вправе, так как это стандартная технология ФСБ. Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

В мае 2008 года Рыболовлев принял решение спасти Дональда Трампа от шестого на тот момент банкротства и заплатить ему $95 млн за виллу, которая по ценам 2008 года стоила… Да нисколько она не стоила, эта вилла. Трамп купил ее примерно за $41,4 млн в 2004 году. Вроде бы он вложил в ремонт какие-то деньги. А может быть, не вложил. Он выставил ее на продажу еще в 2006 году, но продать не смог. К 2008 году, при обвалившихся ценах на недвижимость, продать ее было невозможно. Пустой дом стоял, разъедаемый флоридской плесенью. И вдруг Трампу «повезло». Какой-то сумасшедший русский купил виллу.

«Сумасшедшим русским» оказался Рыболовлев. Согласно показаниям бывшей жены Рыболовлева Елены Чупраковой, 1–2 апреля 2006 года Рыболовлев с Еленой и своими российско-американскими знакомыми – Рустамовым, спасшим его в тюрьме в 1996–1997 годах, и женой Рустамова Мариной Котовой – оказались поблизости и смогли осмотреть виллу снаружи, зайдя на участок со стороны пляжа. Через два года (за которые на виллу Трампа так никто и не позарился, кроме флоридской плесени, что нам о многом должно сказать с точки зрения «правильности» цены, за которую Трамп пытался продать виллу), 3–6 мая 2008 года, Рыболовлевы снова были во Флориде. На этот раз они решили виллу купить.

Это согласно официальной версии, озвученной в суде женой Рыболовлева Еленой. На самом деле с покупкой виллы Трампа не все ясно. Точнее – все неясно.

Из многочисленных источников, в том числе по информации, исходящей от Елены Рыболовлевой, следует что покупка Рыболовлевым виллы Трампа была стремительной, необъяснимой и таинственной, причем жена потом говорила, что была категорически против (хотя, похоже, ее мнением на этот счет Рыболовлев не интересовался).

5 мая 2008 года Рыболовлев объявил жене о покупке виллы. А может быть, и не объявил (это не до конца понятно) и купил виллу в тайне от жены, с которой к тому времени уже планировал разводиться. 9 мая была оформлена компания County Road Property LLC, на которую эта вилла должна была быть куплена; 12 мая был создан траст на имя жены Елены и дочери Анны, который заплатил за виллу.

«Для целей налогообложения сумма сделки определена в $95 млн», – указывалось в купчей. Общая площадь строений составляла 62 тыс. квадратных футов. Общий размер участка – 6,26 акра. Находилась вилла по адресу 515 North County Road, Palm Beach, Florida.

Тем не менее причины покупки Рыболовлевым виллы Трампа никогда не были разъяснены. Ни Рыболовлев, ни его жена не видели виллу ни до, ни после покупки и купили ее вслепую. Они не прожили в ней ни одного дня. Перепродать эту виллу с прибылью и оправдать покупку как капиталовложение в недвижимость было абсолютно невозможно. В марте 2016 года Рыболовлев получил разрешение на снос всех строений, в том же году за дополнительные $234 тыс. все снес, разделил участок на три и выставил их на продажу по цене земли. Очевидно, что, несмотря на LLC и семейные трасты, Рыболовлев распоряжался виллой единолично.

Все три выставленных на продажу участка имели выход к морю. Лучший из трех участков Рыболовлев продал в ноябре 2016 года за $34,34 млн трастовому фонду под управлением юриста из Палм Бич Мауры Зиска. Длина побережья на этом участке была 52 метра, в то время как на двух других – по 46 метров, и составлял он 2,72 акра, то есть значительно больше трети от общих 6,26 акра. Цена сделки – $12,625 млн за акр. Закупочная же цена участка по 535 North County Road составила $15,175 млн за акр. Таким образом, Рыболовлев продал в 2016 году первый участок себе в убыток.

В октябре 2017 года второй участок площадью 1,97 акра был продан за $37 млн обществу с ограниченной ответственностью под названием 535 North County Road LLC, которым управлял юрист из флоридского города Бока-Ратон по имени Холли Г. Гершон. Для кого именно был куплен адвокатом Гершоном этот участок – не до конца ясно, и легко может вкрасться подозрение, что Рыболовлев продал этот участок себе, чтобы усыпить бдительность мировой общественности, задающей вопросы об этой странной покупке 2008 года.

Последний, самый маленький, участок (1,94 акра) Рыболовлев должен был бы продать, чтобы выйти в ноль (с учетом брокерских и адвокатских платежей, связанных с продажами) по крайней мере за $30 млн. И это после 10-летнего периода ожидания. Участок этот до сих пор не продан, и вопросы к Рыболовлеву по поводу этой покупки до сих пор не сняты. Дело в том, что к моменту продаж Рыболовлевым участков земли бывший хозяин флоридской виллы стал президентом США и переплата Трампу десятков миллионов долларов российским миллиардером Рыболовлевым больше всего походила на взятку, кредит, аванс или подкуп. Или, может быть, Трамп обещал вернуть часть суммы Рыболовлеву на кипрский счет самого Рыболовлева? Тогда завышенная $95-миллионная цена имела хоть какой-то смысл. Но перевел ли Трамп обещанный «откат» Рыболовлеву? Если да, то нарушил закон. Если нет, остался Рыболовлеву должен.

При продаже виллы было подписано некое конфиденциальное соглашение о неразглашении между покупающей стороной и Дональдом Трампом. Суть этого конфиденциального соглашения не ясна и какие пункты оно содержало – неизвестно. Все сделки по продаже недвижимости в США по закону являются открытыми. Имя покупателя, разумеется, можно было спрятать за обществом с ограниченной ответственностью (LLC) и трастами. Но сам факт продажи утаить было невозможно. К лету 2008 года уже было известно, что виллу купил Рыболовлев, чем покупатель остался очень недоволен и винил болтливого Трампа в разглашении коммерческой тайны. Вилла Трампа на Palm Beach во Флориде. Вид с побережья.

Теперь Рыболовлеву приходилось объяснять любопытным журналистам, с какой целью он купил виллу Трампа, а это было непросто. Рыболовлев либо сам не знал этой цели, потому что выполнял указание свыше, либо знал, но не имел права ее разглашать. Поэтому его объяснения выглядели путано и неубедительно. Он говорил и о том, что купил виллу, чтобы его семья была на годы обеспечена домом во Флориде, и о том, что вложил в виллу деньги, дабы заработать при продаже, и о том, что с первого дня планировал снести старые постройки и построить новый дворец, и, наконец, о том, что вынужден был снести поместье, так как все оно было в плесени.

Eсли в пустующем помещении во Флориде не включать кондиционер, плесени не избежать. Но это было еще одним свидетельством того, что Рыболовлеву было абсолютно наплевать на купленную с огромной переплатой виллу Трампа. Зачем же тогда Рыболовлев выкинул столько денег и сделал себя, по свидетельству очевидцев, посмешищем в глазах тех, кто хотя бы немного разбирался в ценах на недвижимость в США? Почему Рыболовлеву важно было дать Трампу деньги и спасти его от банкротства?

Если Рыболовлев всего лишь «отмывал» через Трампа перед разводом семейные деньги, превращая их в личные, его действия объяснимы. Но могло быть еще одно обстоятельство, не противоречащее первому.

Похоже, что к этому времени в Кремле уже приняли решение об оказании Трампу финансовой поддержки, о чем Рыболовлев должен был быть извещен своим партнером Юрием Трутневым, избирательную кампанию которого он профинансировал в 2000 году. С того времени Трутнев уверенно шел в гору. С 2004-го по 2012 год он занимал должность министра природных ресурсов и экологии в правительстве России.

Это была очень хлебная должность в бедной стране, богатой полезными ископаемыми. И очень полезная должность: когда в октябре 2006 года на одной из шахт «Уралкалия», принадлежавшего Рыболовлеву, произошла крупная авария, именно Трутнев, как министр природных ресурсов и экологии, возглавил правительственную комиссию, расследовавшую катастрофу. По итогам работы комиссии в качестве причин аварии был признан комплекс техногенных и геологических факторов. В результате компания Рыболовлева отделалась штрафом.

После фактической эмиграции Рыболовлева его интересы в России на правительственном уровне представлял, защищал и охранял тот же Трутнев. Одновременно Рыболовлев стал проводником интересов Кремля за границей, в силу своих ограниченных возможностей, разумеется – никаких иностранных языков Рыболовлев не знал.

Рыболовлев завершил покупку особняка Трампа 12 мая 2008 года. А уже 4 июня 2008 года сын Трампа, Дональд-младший, выступил в Москве на конференции по недвижимости, озвучивая амбициозную программу своего отца по строительству роскошных жилых домов и гостиниц в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Это было то самое выступление (наверное, тоже щедро оплаченное российской стороной), во время которого Дональд-младший поведал слушателям, что за последние полтора года (то есть с января 2007 года) побывал в России шесть раз.

В том же месяце Дональд-младший выступил на конференции по недвижимости в Манхэттене, где заявил, что русские владеют многими объектами компании Трампа «и если говорить о высшей ценовой категории, то приток русских клиентов составляет непропорционально большую долю во многих наших проектах, скажем в Дубае, и, конечно, в наших проектах в Сохо и вообще в Нью-Йорке. Мы наблюдаем серьезный приток денег из России».

К этой цитате дня 2008 года для полноты картины нужно прибавить еще две, хотя они были произнесены через несколько лет. Первая – фраза руководителя департамента городского строительства города Москвы, сказанная в марте-апреле 2016 года: «Мы вложили в Трампа столько денег, что у него нет шанса проиграть». Вторая – слова Феликса Сатера, приятеля и партнера адвоката Трампа Майкла Коэна: «Наш парень может стать президентом США, мы можем это организовать. Я привлеку всю путинскую команду к этому делу, я организую этот процесс».

С 2008 года процесс пошел. В 2009-м Трамп перерегистрировался из демократов в республиканцы. Он всерьез рассматривал возможность баллотироваться в президенты от Республиканской партии в 2012 году. В мае 2011-го он отказался от этого намерения, но заявил: «Я твердо убежден, что если бы я принял участие в выборах, то победил бы на первичных выборах, а в итоге и на всеобщих выборах».

В 2012 году Трамп снова зарегистрировался в качестве республиканца и публично поддержал кандидата в президенты от Республиканской партии Митта Ромни. Ромни проиграл тогда выборы демократу Бараку Обаме. Не в 2012-м, так в 2016-м. Президентство Трампа для России – только вопрос времени, за которое нужно сделать Трампа абсолютно своим, тем более что сам Трамп был не против. В январе 2013 года в американскую прессу просочились слухи о том, что Трамп планирует купить The New York Times.

В США все решили, что это неуместная шутка, так как почти обанкротившийся бизнесмен вроде бы не имел денег на эту дорогостоящую покупку. Но ничего смешного в просочившейся информации не было. Трамп обдумывал покупку ведущей американской газеты, которая должна была стать главным информационным инструментом в президентской кампании Трампа 2016 года. Но в 2013-м проект этот реализован не был.

В Москве к этому проекту вернулись уже после победы Трампа на президентских выборах, когда обозначилась критика Трампа со стороны основных американских информационных ресурсов и газет из-за подозрений о вмешательстве России в американские выборы на стороне Трампа и в связи с отказом Трампа признать факт этого вмешательства. В январе 2017 года Кремль предложил российским олигархам продумать и реализовать проект по покупке газеты New York Times, посчитав, что это самый легкий, быстрый и дешевый способ подавить критику Трампа.

Но вернемся в 2013 год. Трамп решил провести в России конкурс «Мисс Вселенная» 2013 года. Для будущего кандидата в президенты США это был продуманный политический и финансовый шаг. Он не был случайным и опрометчивым. Трамп пытался перекинуть мосты к своему новому важному стратегическому союзнику – Путину. Конкурс «Мисс Вселенная» был одним из таких мостов.

Окончательное решение по этому вопросу было принято в середине июня 2013 года в Лас-Вегасе на встрече Трампа с российским спонсором конкурса, миллиардером Арасом Агаларовым (и всей его семьей, включая сына Эмина, будущего ведущего конкурса). С американской стороны присутствовал ответственный за проведение конкурса в Москве музыкальный продюсер Роб Голдстон. Буквально на следующий день после этого Трамп стал добиваться первой своей встречи с Путиным.

18 июня 2013 года без пяти минут кандидат в президенты от Республиканской партии пишет в Twitter: «Как вы думаете, Путин приедет на конкурс «Мисс Вселенная» в ноябре в Москве? Если да, станем ли мы с ним лучшими друзьями?» Это был рассчитанный на глаза и уши Путина призыв встретиться с Трампом.

Арас Агаларов вспоминает, что Трамп был абсолютно помешан на идее встретиться в ноябре с Путиным, и Агаларов, конечно же, эту встречу ему пообещал. В октябре Трамп заставил Агаларова еще раз подсуетиться на эту тему, Агаларов кому-то звонил, предположительно – пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову, и снова пытался договориться о ноябрьской встрече Путина с Трампом.

Путин Трампа услышал: 29 октября 2013 года он лично наградил Араса Агаларова орденом Почета. К этому времени Трамп успел сказать в одном из своих телеинтервью, в программе Дэвида Леттермана, что Путин – «крепкий парень» и он однажды с Путиным уже встречался, что, конечно же, было плодом болезненного воображения будущего президента США. Трамп даже написал письмо Путину с приглашением посетить конкурс, намекая, что это даст возможность увидеть табуны красивых девушек. Но дошло ли это письмо до Путина, неизвестно.

9–10 ноября Агаларов вместе с Трампом провел конкурс «Мисс Вселенная» в принадлежавшем Агаларову зале Crocus City Hall под Москвой. Трампу заплатили гонорар в $12,2 млн за участие в конкурсе, но Путин так и не приехал и встречаться с Трампом не стал, не слишком веря тогда в возможности Трампа стать кандидатом от Республиканской партии, но и не желая его компрометировать. Трамп воспринял это с очевидной обидой и долго еще делал вид, что встреча состоялась: «Когда я был в России с конкурсом «Мисс Вселенная», [Путин] связывался со мной и был очень приветлив. Я хочу сказать, все русские люди принимали нас фантастически хорошо».

«У меня действительно установились отношения [с Путиным], и я могу вам сказать, он очень интересуется тем, что мы сейчас здесь делаем. Он, вероятно, очень интересуется и тем, что мы с вами обсуждаем сегодня, и я уверен, он так или иначе все это увидит. Но у меня действительно наладилась с ним связь, и, я думаю, очень интересно посмотреть, к чему это приведет. Я имею в виду, что, посмотрите, он проделал весьма блестящую работу в плане того, что и кого он представляет. Если вы посмотрите на то, что он сделал в Сирии, если вы посмотрите на какие-то другие вещи, то, не будем себя обманывать, он реально уделывает нашего президента [Обаму]».

Но оказывается, не только Трамп с пиететом относился к Путину, но и Путин к Трампу. Впрочем, мы знаем это исключительно со слов Трампа, произнесенных уже во время президентской кампании, в июне 2016 года: «Он сказал кое-что особенное обо мне. Он сказал, что я – гений». Коротко и скромно.

11 ноября 2013 года Трамп и его партнеры по строительному бизнесу в Сохо Алекс Сапир и Ротем Розен встретились с Арасом Агаларовым для обсуждения потенциальных строительных проектов. Обсуждались планы по возведению отеля в Москве. «Русский рынок заинтересован во мне. У меня отличные отношения со многими русскими, и присутствовали почти все олигархи», – сообщил Трамп в интервью 12 ноября газете Real Estate Weekly по возвращении из России.

Как известно, ни один из этих проектов реализован не был. Тем не менее своей поездкой в Россию Трамп остался очень доволен и 12 ноября лично через Twitter поблагодарил семью Агаларовых: «Я провел прекрасный уик-энд с вами и вашей семьей. Вы проделали ФАНТАСТИЧЕСКУЮ работу. «Трамп-тауэр Москва» – следующая. Эмин, было ВАУ!» «Отлично провели время, – без уточнений отвечал Эмин будущему президенту США, только что проведшему в подмосковной гостинице две ночи. – «Трамп-тауэр Москва» – давайте сделаем это!»

«Это» не сделали. Сделали совсем другое: в июне 2015 года Трамп официально заявил о том, что выдвигается кандидатом в президенты от Республиканской партии. В этот момент Рыболовлев понял, что наступил его звездный час: он сможет с процентами вернуть вложенные или одолженные им Трампу в 2008 году $95 млн.

К этому времени позиции Рыболовлева в России и за границей значительно укрепились. Рыболовлев вывел «Уралкалий» на биржу, заработав несколько миллиардов. Его состояние оценивалось в примерно $9 млрд. В России он был 14-м по богатству.

Партнер Рыболовлева Трутнев еще в мае 2012 года был назначен помощником президента Путина. 31 августа 2013 года Трутнев стал еще и заместителем председателя правительства России и полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе, где Рыболовлев и Трутнев планировали создать «свободный порт» (порто-франко) для торговли прежде всего бриллиантами. Но и не только бриллиантами, а вообще всем – золотом, оружием, в обход Европы и США, через азиатские «свободные порты». На тот момент один азиатский «свободный порт» уже существовал – Сингапурский.

Благодаря этим перспективам Трутнев сохранил свои позиции и в новом правительстве Путина, сформированном после президентских выборов в России в марте 2018 года. «Свободный порт» стал новым самым амбициозным проектом Рыболовлева–Трутнева–Путина. Точнее Путина–Трутнева–Рыболовлева. Похоже, что все продвижение Трутнева вверх по иерархической лестнице c 2012 года было связано именно с проектом создания Владивостокского «свободного порта», на который Путин отвел Рыболовлеву и Трутневу несколько лет (по словам самого Трутнева, четыре–шесть лет, которые к сегодняшнему дню либо уже истекли, либо вот-вот истекут).

Юрий Фельштинский, «Гордона»