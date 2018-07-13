«Не сотвори себе кумира». Магистральный путь украинской громады – по граблям и по кругу

Позабыв о лозунге «не сотвори себе кумира», украинцы продолжают регулярно наступать на одни и те же грабли. Так же вышло и с хорватскими футболистами и ФИФА.

Чемпионат по футболу, который в Украине якобы никто не смотрит, в последние несколько дней стал чуть ли не самой главной темой в отечественных СМИ и соцсетях. Куда там возне вокруг ЦВК, пробок из-за «евробляхеров» или повышения стоимости проезда в киевском транспорте – украинцы массово обваливают рейтинг страницы ФИФА в Facebook, – пишет на страницах «Деловой Столицы» Алиса Неделина, – и постят жизнерадостные картинки «Від Луганська до Карпат в кожній хаті є хорват!».

При этом, правда, весьма сомнительно, что большинство новоявленных хорватов знают о Хорватии что-то кроме того, что там есть море. Но кого это останавливает? Наоборот – по соцсетям со скоростью урагана несутся посты о том, что на самом-то деле хорваты – они наши, с Карпат. Практически младшие братья, только говорят как-то странно. Ничего, кстати, эта картинка не напоминает?

Истерия, развернувшаяся вокруг возгласа «Слава Украине!», провозглашенного Домагоем Видой, ничуть не уступает по накалу страстей и отсутствию мотивации знаменитому российскому «победобесию». У нас ведь по старинной традиции нужно непременно обсмеять соринку в чужом глазу, тщательно игнорируя торчащие из собственных глазниц бревна.

Ура, в России слепили петуха из навоза/отравились несвежей партией боярышника/облапошили неудачника-иностранца – нужное вписать. Словно в Украине нет доморощенных кулибиных или любителей приложиться к тому же боярышнику – его в наших аптеках, между прочим, навалом.

Но рубрика «Что там за поребриком» пользуется завидной популярностью по обе стороны этого поребрика. Каждой стороне хочется сделать что-то в пику противнику, и информационное поле превращается в огромную песочницу, где показывают языки, дерутся лопатками и отбирают пасочки. Под красивыми лозунгами патриотизма.

История с Видой – как раз из этой серии. Сперва футболист явно навеселе в личном послании экс-коллегам по «Динамо» и друзьям из Киева говорит: «Слава Украине!». И моментально превращается в кумира миллионов – ему чуть ли не оды слагают как главному репрезентанту Украины на мировой футбольной сцене. Вот вам, мол, россияне, умойтесь!

А в кадре – красивый Вида, превратившийся в икону миллионов украинцев, для которых этого чемпионата якобы не существует. Поступок Виды, конечно, приятен глазу и уху украинцев. Но стоит ли превращать его в событие всемирного масштаба? Тут, конечно, масла в огонь подлили сама ФИФА и хорватская федерация – не накажи они футболистов, может, и не разрослась бы эта история так стремительно. А тут и ФИФА себя нехорошо ведет, и Россия беснуется – ну просто красота и загляденье! Хорватия наша, все дела.

Правда, кроме Виды и Вукоевича, никто из хорватов к Украине в любви не признавался, но разве это может остановить народную волну? Помнится, у нас так всем миром Надежда Савченко превратилась в кумира миллионов и чуть ли не секс-символ. А потом рассосалась как-то эта самая любовь.

С Видой может случиться та же история – стоило ему извиниться перед россиянами (причем за что именно он извинился из видео не вполне понятно), как диванные войска застыли с раскрытыми ртами. Да еще и по СМИ блуждает фото хорватских болельщиков с огромным баннером «Спасибо России». Это что же, перемога стремительно превращается в зраду? Куда бежать? Кому рейтинг страниц обваливать?

Хотя на самом деле давно уже стоило бы выйти за пределы песочницы и оперировать куда более глобальными вещами. Виде, конечно, огромное спасибо. Но продвигать Украину на международной арене все же должны сами украинцы, а не футболисты дружественных государств. И тот факт, что чемпионат мира, несмотря на наши возмущенные возгласы, все же провели в России и иностранные делегации туда приехали, как нельзя лучше свидетельствует о том, что где-то мы явно недорабатываем. И смешными картинками «скажи что-то по-хорватски – «Слава Украине!» дело явно не поправишь.

У пусть и одиозного Дмитрия Корчинского есть прекрасная фраза: «Або ми всі як один починаємо наполегливо й самовіддано працювати на благо Вітчизни, або з неба спускаються янголи і без нашої участі нам усе тут влаштовують якнайкраще. Позаяк я раціоналіст і не вірю в чудеса, то буду чекати янголів».

Алиса Неделина, «Деловая Столица»