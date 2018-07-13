Шоу Трампа. Самый забавный саммит НАТО за последние годы и другие события недели

Дональд Трамп устроил в Брюсселе шоу одного актера: всех обругал, всех напугал, а потом довольный улетел в Лондон. Но это конечно же еще не все, есть и другие не менее любопытные факты…

Самым ярким шоу уходящей недели явился саммит НАТО, но список примечательных событий последнего времени этим не исчерпывается. Об этом пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина, впрочем обо всем по порядку:

1. Главное событие дня – это, конечно, саммит НАТО в Брюсселе, а точнее – жесты и заявления, (не)сделанные там президентом США Дональдом Трампом. Сначала он сильно напугал союзников по Альянсу, когда обрушился с жесточайшей критикой на Германию, Бельгию и Испанию из-за их нежелания резко увеличить расходы на оборону. Он даже пригрозил некими «односторонними мерами», если ситуация не сдвинется с мертвой точки. Ряд участников переговоров и журналистов даже восприняли это как угрозу выхода США из НАТО. Начало разговора получилось очень резким.

2. Дальше из Брюсселя пошли еще менее приятные новости: Трамп отменил сразу несколько двусторонних встреч «на полях» саммита. Сначала речь шла об отмене вообще всех его переговоров с другими лидерами, но потом Трамп остыл. Например, он все-таки уделил 20 минут своего времени украинскому президенту Петру Порошенко, который прилетел в Брюссель, очень рассчитывая на эту встречу. Румыну Клаусу Йоханнису в этом смысле повезло меньше (или больше?): его переговоры с американским президентом не состоялись.

3. После столь резвого старта Трампа в сторону от своих союзников, положение надо было спасать. В медийном поле появился самый разумный и спокойный человек в его администрации – министр обороны Джеймс Мэттис по прозвищу «бешеный пес». Он сказал, что президент, несмотря на критику коллег и отказ встречаться с ними, все равно остается приверженцем единства НАТО. Он даже сказал, что Альянс стал даже сильнее – благодаря принятым в Брюсселе решениям о его реформировании.

4. Впрочем, даже после немного вялого выступления Мэттиса некоторые сомнения у публики остались. Поэтому в дело вступил президент Франции – Эммануэль Макрон. Он заверил распереживавшихся журналистов, что президент США за время саммита ни разу не упоминал о возможности выхода его страны из НАТО. После этого выступления публика немного успокоилась: все-таки Макрон – президент, наверное, ему можно верить. Хотя я бы не стал: французский лидер – ужасный пижон и шоумен, но очень пустой человек. Он почти всегда говорит то, что от него хотят услышать, а вовсе не то, что есть на самом деле. Трамп, кстати, подколол француза во время их двусторонней встречи. Макрон по-французски поговорил с одним из журналистов, после чего президент США сказал: «Я ничего не понял, но звучит красиво». Тут я с Трампом не могу не согласиться: Макрон постоянно делает «красиво», но вот что он делает – загадка.

5. Как бы то ни было, президент США снова поругался со своими европейскими союзниками, потребовал от них серьезной милитаризации экономик, напугал возможностью выхода своей страны из НАТО. После этого он заявил, что «победил» на саммите (что он победил? кого? – непонятно), после чего сел в самолет и улетел в Великобританию – в гости к Терезе Мэй. Думаю остальные лидеры альянса в этот момент облегченно вздохнули и перекрестились. (Кроме Реджепа Тайипа Эрдогана, конечно).

6. Меня очень развеселила реакция на саммит НАТО российских властей. По сути дела им сказать было нечего, поэтому они решили прокомментировать вчерашнюю публикацию альянсом декларации с перечнем обвинений в адрес РФ. Документ декларативный, никаких серьезных последствий у него не будет, но в этой ситуации – хоть что-то. Так вот, сммщик МИДа РФ написал в твиттере министерства следущее: «Пока бесполезный военный блок #НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть #ЧМ2018». Подбор слов и эпитетов очень забавный! Еще одна смешная ситуация возникла, когда Тереза Мэй и Ангела Меркель появились на встрече в одежде совершенно одинакового цвета. Они очень недобро глядели друг на друга. Кому интересно – вот тут можно на это посмотреть.

7. В Сирии российская и правительственная армии взяли под свой контроль провинцию Дараа – последний оплот повстанцев на юге страны. Звучит довольно обыденно, но в действительности в боях за этот регион за годы войны погибли десятки, если не сотни тысяч людей. Это был один из главных фронтов войны. Думаю, и для местных жителей, и для всего прочего мира хорошо, что кровопролитие там остановится. Плохо, что новая/старая власть будет жестокой и кровожадной. А вот причины конфликта так и не были устранены. Едва ли сирийские беженцы, покинувшие Дараа в прошлые годы, захотят туда возвращаться.

8. Тем временем Македония объявила, что не будет создавать на своей территории центры временного размещения беженцев из Азии и Африки. Создание этих центров, напомню, являются одним из важнейших пунктов европейской программы решения миграционой проблемы. В документах их строительство есть, но вот на деле с этим могут возникнуть проблемы. Стран, желающих приютить у себя несчастных мигрантов, как-то пока не наблюдается. Хуже того, все потенциальные кандидаты на эту роль один за другим заявляют, что и думать на эту тему не хотят.

9. Ну и последнее на сегодня. Антропологи из Оксфордского университета пришли к выводу, что доминирующая теория происхождения человека может быть не совсем верной. Сейчас принято считать, что все люди – это потомки одного африканского племени, которое примерно 300 тысяч лет назад эволюционировало в аналогичных нам людей. После этого наши общие пращуры расселились сначала по всей Африке, а потом – и по всему миру. Но вот британцы считают, что человек появился в результате смешения многих разных племен и групп наших предков, у которых были разные человеческие черты. Проще говоря, современные люди – это не продукт эволюции одной группы, а результат смешения разных групп предков людей. От 200 до 400 тысяч лет назад в Африке жили многочисленные гоминиды, чем-то отличавшиеся от современных людей. Но, к счастью, наши с вами предки оказались умнее всех – конкурентов они перебили и, вероятно, съели. Собственно, только благодаря этому я пишу данный обзор, а вы его читаете! Молодцы наши предки, все правильно сделали!

Иван Яковина, «Новое Время»