Граница в воздухе: ставка на мобильные комплексы ПВО в Украине

Локальные войны последних лет показали, что современным вооруженным силам нужны исключительно мобильные комплексы. В целом делается ставка именно на возможность оперативной реакции на события и быстроту развертывания сил.

В условиях вооруженного противостояния с Россией – причем как на границе, так и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей – важным элементом обороноспособности страны является создание и совершенствование системы ПВО. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы»

После распада СССР Украине досталась достаточно мощная система ПВО, которая очень скоро оказалась не нужной. Дело в том, что в Советском Союзе предпочтение отдавалось объектовой ПВО со стационарными позициями вокруг стратегически важных объектов. Однако быстрое развитие ракетных систем, спутниковой разведки привело к тому, что такие системы очень скоро оказались невостребованными.

А локальные войны последних лет показали, что современной армии нужны исключительно мобильные комплексы. Таких у нас не так уж и много. В армейском звене ПВО обеспечивают комплексы ближнего радиуса действия – «Стрела-10» и «Оса-АКМ». Комплексы средней дальности составляют «Бук-М1», а «длинной рукой» остаются С-300 разных модификаций.

В ходе боев на Донбассе зенитно-ракетные комплексы использовались крайне ограниченно, так как целей для них было немного. Единственным исключением стали российские беспилотные комплексы типа «Форпост» или «Орлан-10», которые представляют реальную угрозу. Вот для их поражения и использовали все, вплоть до «Буков». По официальным данным за 4 года боевых действий их сбито 33 единицы, однако по моим подсчетам эта цифра явно занижена как минимум в два раза.

Сегодня основной задачей для ПВО страны является элемент стратегического сдерживания: в случае полномасштабной войны задачей расчетов будет нанесение противнику максимального урона до уничтожения системы ПВО. Пока это такая себе задача для камикадзе, прежде всего потому, что основу противоздушной обороны составляют все те же советские комплексы, срок хранения ракет которых истек или истекает, а системы наведения основаны на «деревянной» советской электронике.

В полной мере осознавая масштаб проблемы военно-политическое руководство страны еще с 2015-го последовательно реализует программу модернизации системы ПВО. Так, на вооружение заново приняты ЗРК С-300В1 и ЗРК «Тор». Однако наибольшее количество средств уходит на модернизацию основы ПВО – зенитно-ракетных комплексов С-300П и «Бук-М1». Благо в стране еще остались предприятия, которые могут проводить ремонт и частичную модернизацию самой разной сложности. На сегодня заводской ремонт прошли 70% С-300 и примерно 25% состоящих на вооружении «Буков».

Причем этот процесс был очень непростым, поскольку до 2014-го зависимость от российских комплектующих была колоссальной. Теперь же удалось наладить собственное производство запчастей и компонентов, необходимых для ремонта ЗРК.

Еще один немаловажный момент: сперва в Украине освоили ремонт ракет 5В55 для ЗРК С-300ПТ/ПС и 9М38М1 для ЗРК «Бук-М1», а за последнее время за рубежом купили оборудование для замкнутого цикла производства ракет для «Бук-М1». Причем, что интересно, оборудование куплено с недалеким прицелом – уже в ближайшее время на нем будет развернуто серийное производство ракет для перспективного комплекса средней дальности «Днепр». Сам комплекс сейчас проходит этапы испытаний (уж заводских или государственных – тайна великая) и первые образцы должны поступить на вооружение уже в следующем году.

Этот комплекс – одна из довоенных разработок нашего военно-промышленного комплекса, работы над ним были начаты еще в 2012-м. Изначально это был флотский вариант для установки на перспективный корвет проекта 58250 и только с 2014-го конструкторы переключились на чисто армейский вариант. Ракеты для него разрабатывает киевский «Луч», головки самонаведения делают во Львове. Станция наведения разработана запорожской «Искрой», пункт боевого управления – киевской фирмой «Аэротехника-МЛТ». По некоторым данным базой как для пункта боевого управления, так и пусковой установки и многофункциональной РЛС является бронированный КрАЗ-6322. Считается, что РЛС обеспечивает дальность обнаружения целей в 150 км, а батарея ЗРК «Днепр» (6 пусковых установок) способна выпустить одновременно по шести целям 12 управляемых ракет с полуактивной головкой самонаведения.

Однако пока новый комплекс не поступил на вооружение, ведутся усиленные работы по модернизации старой «буковской» ракеты 9М38М1, чтобы заменить смесевое твердое ракетное топливо производства НПО «Павлоградский химический завод». Военные высказывают надежду, что благодаря новым порохам и некоторым изменениям в программном обеспечении ракеты ее скорость и дальность полета существенно увеличатся.

Так что в какой-то мере основные комплексы украинской ПВО обеспечены ракетами. Причем самые «старые» ракеты активно выстреливают на многочисленных учениях – так, только за 2017-й зенитно-ракетные войска провели почти 120 различных командно-штабных и тактических учений, во время которых было осуществлено 1300 имитационных пусков ракет. Кроме того, за год прошло три учения с боевой стрельбой ЗРК «Бук» и ЗРС С-300. Осуществлено более 100 маршей, на которых подразделения смогли восстановить сво и навыки, в том числе по использованию вооруженных систем С-300ПТ. Планы на этот год еще грандиознее.

Серьезные изменения произошли и в системе подготовке личного состава (по некоторым данным ныне в зенитно-ракетных войсках только круглосуточно на боевом дежурстве находится более 2500 специалистов) – благодаря росту бюджетного финансирования появилась возможность «прогонять» через боевые стрельбы весь состав полка или бригады. До войны такой необходимый для ракетчика опыт имели только отдельные расчеты из состава части.

Прямо на наших глазах происходит усиление всей противовоздушной системы страны. Думаем, вскоре «руки дойдут» и до армейской системы, что в итоге значительно усилит общий оборонительный потенциал ВСУ. Ведь уже сейчас есть планы модернизации той же «Осы» и наличных ПЗРК.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»