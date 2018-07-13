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Зона "русского мира"

Российский религиовед Митрохин на защите кагэбэшного Московского патриархата

«Информационное Сопротивление»
13 июля 2018

Проиграв компанию против наделения Украины томосом на автокефалию православной церкви, гундяевский клир и их фээсбэшные кураторы бросили в бой последнюю свою надежду – известного российского религиоведа Митрохина, выступающего обычно с антиклерикальных позиций.

После скромных комментариев Гундяева по результатам визита делегации Вселенского Патриархата в Россию, высылкой российских «дипломатов» из Греции, контрольный выстрел в голову «руSSкого мира» произвели реальные высказывания митрополита Элпидофора в интервью греческому журналисту, которое русские сами и вытянули на белый свет, но изначально придав ему «пропагандистской пикантности» с элементами манипуляции. Об этом пишет редакция группы «Информационное Сопротивление».

Сейчас кремлевские и рпц-шные пропагандисты в шоке, в российском информационном пространстве полный штиль по этому вопросу.

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Напомним, 1 июля Варфоломей сделал «шах», а Эпилдофор поставил «мат» закончив партию заранее…Москве, которая играла в эти «шахматы» по аналогии с сеансом одновременной игры великого комбинатора Остапа Ибрагимовича, осталось только попытаться ударить шахматной доской по голове, что они и собираются сделать, и потом «мотать ноги».

РПЦ-шные пропагандисты бросились спасать ситуацию ассиметричными действиями при помощи господина Митрохина – почитателя Гундяева.

«УПЦ почти в три с половиной раза превосходит все другие конфессии, которые называют себя православными, а большинство общин «УПЦ КП» и «УАПЦ» мелкие, или существуют только на бумаге», – об этом говорится в сообщении информационно-просветительского отдела экзерхата РПЦ в Украине со ссылкой на Фейсбук научного сотрудника Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете (Германия) Николая Митрохина, что в дальнейшем было растиражировано по пророссийским ресурсам в Украине.

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Также присутствует и вялое мычание троллей в соцсетях, что Украины не было, когда была Киевская Русь, что Украина претендует на преемника Киевской Руси! Тут надо опять напомнить «товарищам», что Украина не претендует на приемника Киевской Руси! Украина и есть Киевская Русь!

А также, опять вернутся к некоторым моментам интервью Эпилдофора, когда на уточнение греческого журналиста, что «тогда не было Украины …», митрополит ответил:

«Была; территория может называться по-разному, но земля та же, нас не интересует название, территория, нас интересует каноничность. Возможно, называлась по-другому, но мы говорим о той же земле, по крайней мере, о той же географической территории. Так, украинской церкви является матерью церковь в Константинополе, а московской церкви является матерью церковь в Киеве.

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Между прочим, это было признано, и сказал сам Московский патриарх Кирилл, находясь с официальным визитом в Константинополе, что для нас Киев наша родина, наша мать. Так, как видите, вещи с другой точки зрения изложены, и сегодня никто не может утверждать, что московская церковь является материнской церковью для Украины. Это – исторически и канонически, и во всех отношениях парадоксально утверждать нечто подобное».

«Информационное Сопротивление»

Tags: автокефалия УПЦ, Николай Митрохин, Россия, РПЦ, Украина, фсб

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