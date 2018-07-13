«Триумф духа». Мундиаль, как разоритель России

Самое интересное, что чуть больше трети затраченных средств на проведение мундиаля в России с лихвой хватило бы для решения социальных проблем населения и не потребовалось увеличивать пенсионный возраст, вводить новые налоги и пошлины, а так же – отпускать в «свободное плавание» тарифы.

Как известно, Россия – щедрая душа, особенно если дело касается футбола. ЧМ-2018 обошелся нам в ₽1,2 трлн (или $13,2 млрд), пишет Telegram-канал «Кремлевский мамковед».

Много это или мало? Очевидно, что «перебдели»: например, по данным международной консалтинговой компании McKinsey, чемпионаты в ЮАР и Бразилии в свое время обошлись инвесторам в $6 млрд и $11 млрд соответственно.

Но наши власти, естественно, будут вещать о стратегическом вкладе мероприятия в экономику, большое национальное значение чемпионата и т.д. И никогда не признаются, что завысили некоторые цены и под шумок попилили футбольные бюджеты.

Самое обидное, что за эти деньги можно было бы отремонтировать больницы или школы, а также залатать «черную дыру» в ПФР и не повышать пенсионный возраст. Да-да, всего 38% бюджета Мундиаля покрыли бы все расходы и отвели народный гнев от Путина.

Но наши чиновники, почесав свои мундиали, великодержавно решили, что олигархам эти деньги важнее, и нужно продолжать «доить» и так обнищавшее население.

Telegram-канал «Кремлевский мамковед»