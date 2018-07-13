«Темники» для Трампа и НАТО пишут в Киеве. Мат Путину на брюссельском саммите Альянса

Тезисы декларации, принятой лидерами стран НАТО по итогам саммита, Путина, мягко говоря, не обрадовали. А президент Трамп подошел к саммиту в Хельсинки с более сильными переговорными позициями.

Как и предполагалось ранее, Дональд Трамп не упустил возможности начать европейское турне, которое совпало с его участием в саммите НАТО, с протролливания европейских союзников по Альянсу за недоплаты в оборонный бюджет. Главной его мишенью закономерно оказалась Германия, пишет на страницах «Деловой Столицы» Руслан Весел.

Заметим, что эта риторика была практически созвучна с украинской, так как касалась и наболевшей у нас проблемы – «Северного потока-2», и того, что Европа ставит себя в зависимость от российских энергоносителей. Можно, конечно, вкинуть в массы конспирологическую сказку, что «темники» Белому дому пишутся на Банковой, но американский интерес по поводу замены российского газа на европейском рынке своим общеизвестен.

Да и о том, что увеличение оборонных бюджетов членами НАТО поспособствует американским производителям вооружений, тоже написано немало, особенно российскими и китайскими СМИ. Хотя с тезисами американского президента о том, что Европа одновременно просит защиты у США и наполняет российский бюджет, трудно не согласиться.

Очевидно, это осознавали и многие европейские лидеры, в чьих словах звучало понимание справедливости многих претензий Трампа. Например, касательно того, что та же Германия заявляла о намерении довести свои оборонительные расходы к 2025 г. не до 2%, как это предписывали договоренности членов Альянса четырехлетней давности, а лишь до полутора (с нынешних 1,2%). Но и садиться себе на голову они Дональду Трампу также не позволили.

Определенной квинтэссенцией настроений европейских лидеров (и генсека Альянса) стало еще предсаммитное высказывание другого Дональда, а именно президента Европейского совета Туска, заявившего, что у Америки не было и не будет лучших союзников, чем Европа, но признавшего и необходимость Европы лучше заботиться о своей обороноспособности.

И стоит отметить, что в подобном тоне, то есть признающем справедливость требования США увеличивать ассигнования на оборону, было немало выступлений. Особенно от представителей Восточной Европы, которые лучше других осознают опасности, исходящие от России.

Так что европейские лидеры дали лидеру американскому возможность выпустить пар, чтобы потом приступить к нормальной работе. Тем более что видели, сколько этого пара уйдет «в свисток» благодаря конструктивной по отношению к Европе и НАТО позиции американских парламентариев, абсолютным большинством не разделяющих еще предвыборных высказываний Трампа о ненужности Альянса.

Эта позиция проявилась сначала в сенатской резолюции, принятой в то время, когда глава Белого дома летел в Брюссель. В ней была выражена поддержка НАТО и призыв к американской делегации подтвердить приверженность Соединенных Штатов этой организации (97 «за» и только два «против»). А уже в первый день работы саммита свою позицию в поддержку Альянса высказал и Конгресс США.

Недавно всплывшая информация о навязчивом желании Трампа напасть на Венесуэлу (чуть ли не год его преследовало, как пишут), если она соответствует действительности, может, наиболее яркий, но не единственный пример того, что американское «глубокое государство» может не просто отмахнуться, но даже и не замечать слишком уж неприемлемых инициатив президента. И полтора года яркой каденции нынешнего главы Белого дома уже научили обитателей властных кабинетов по обе стороны Атлантики не очень переживать, дать ему пошуметь, а потом вернуться к повестке дня.

Поэтому отнюдь не соответствующими комплиментарным для Путина высказываниям Трампа, а почти написанными на Банковой (или даже в офисе «Азова») выглядят тезисы декларации, принятой лидерами стран НАТО по итогам первого дня саммита (хотя, конечно, на Банковой внесли бы в декларацию осуждение «Северного потока-2», не ограничиваясь привычными тезисами о необходимости диверсификации источников энергоносителей, даже усиленными утверждением о том, что энергетика «может иметь существенные политические последствия и последствия в сфере безопасности для стран-членов и повлиять на партнеров»).

В ней довольно жестко «проходятся» по действиям России последних лет, начиная от аннексии Крыма, которая никогда, как сказано в документе, не будет признана Альянсом, и значится как первый шаг к тому, что ситуация с безопасностью в евроатлантическом пространстве стала менее стабильной и предсказуемой, до повторного отравления «Новичком» в Англии.

Отдельной строкой стоить отметить то, что в декларации указывается следующее: «Россия также бросает вызов евроатлантической безопасности и стабильности посредством гибридных действий, включая попытки вмешательства в избирательные процессы и суверенитет наших стран, как это было в Черногории».

Напомним: Россию официально обвиняют в попытке военного переворота в Черногории, «вздумавшей» вступать в НАТО. Подобные заявления уже граничат с обвинениями в агрессивных действиях против Альянса и не могут не вызывать обеспокоенность в Москве. Хотя ответ российского МИДа и сочится пренебрежительным отношением к НАТО (вплоть до обзывания его «бесполезным военным блоком»), в подобный «хамский игнор» Кремль имеет обыкновение впадать в ситуациях, когда особо ничего сделать не может, а внутрироссийской публике нужно показать хоть что-то.

Тем более что брюссельский саммит не ограничился одними декларациями. На нем были приняты и важные решения. Одним из них стало открытие переговоров с Македонией о вступлении в Альянс. Вряд ли они будут долгими, так как эта страна свой ПДЧ начала выполнять еще в 1999 г., но из-за позиции Греции в 2008 г. процесс застопорился.

Видимо, после окончательного переименования страны в Северную Македонию он пойдет ускоренными темпами. Так что еще одним членом НАТО в Восточной Европе станет больше уже в ближайшее время (также было заявлено и о том, что «Грузия станет членом Альянса», а Украина имеет право добиваться интеграции в него, но это отдельная тема).

Продвигаться на Восток Европы, которому угрожает Россия, Североатлантический альянс будет не только странами, но и войсками. То есть будет усиливать контингенты в уже вступивших в него государствах региона. А кроме этого. еще и запускает программу «4 по 30», которая предусматривает создание 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и выделение 30 боевых кораблей, которые должны быть готовы к использованию в течение 30 дней. Вдобавок к этому в формате НАТО будут созданы центр киберопераций и группа поддержки против гибридных угроз (опять же, привет Кремлю. Такой же, как и имеющийся в декларации саммита призыв вывести своих «гибридов» с Донбасса).

Так что, несмотря на заверения генсека НАТО об отсутствии желания изолировать Россию и желании вести с ней диалог, последний будет осуществляться с «вновь оборудованных позиций» (часто употребляемая в уставах фраза о наступательных операциях).

Так что надежды российских СМИ на то, что это будет последний саммит НАТО, так как «Трампнаш» выведет свою страну из организации из-за нежелания других членов увеличивать военные бюджеты, не оправдались. К слову, этот фейк распространяли и до саммита, но особенно усиленно его разгоняли на второй день мероприятия, когда было созвано экстренное заседание только лидеров членов НАТО, которых вроде бы даже попросили выключить мобильные телефоны.

Внешняя политика в исполнении Трампа, конечно, является вызовом НАТО, но, как известно, правильная реакция на вызов создает новые возможности. И лишь неправильная – угрозу. И даже если непредсказуемость Трампа перерастет в ранг угроз, то вряд ли смертельных для НАТО. Скорее наоборот. Особенно если «выбитое» Трампом из партнеров по организации обещание увеличить оборонные бюджеты до «небывалой высоты» будет выполнено.

Впрочем, есть основания усомниться в том, что Трампу пришлось очень уж сильно прессовать своих союзников, так как необходимость подобных шагов большинством из них поддерживалась (и была зафиксирована соглашениями от 2014 г.). А разного рода оправдания невозможности сделать это быстро основывались в том числе и на том, что в военные бюджеты не входят, например, близкие к ним расходы на поддержание правопорядка и борьбу с терроризмом, также требующие немалых средств.

Как бы там ни было, «встряска Трампом» пока выглядит довольно положительной как для Альянса, так и для самого Трампа. Ведь хозяин Белого дома не только сможет похвастаться перед своими избирателями тем, что он заставил европейских союзников раскошелиться на общую оборону, чем облегчил бремя для американских налогоплательщиков. Вторым очевидным его успехом стало то, что к переговорам с Владимиром Путиным он подошел с сильно укрепленных позиций.

Руслан Весел, «Деловая Столица»