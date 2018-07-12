СБУ задержала завербованного в ОРДЛО жителя Казани

Завербованный оккупационными властями ОРДЛО гражданин России, принимавший участие в боевых действиях против Украины, должен был осесть на подконтрольной Киеву территории и сообщать свои кураторам разведданные.

Оперативники Службы безопасности задержали в Луганской области гражданина России, который утверждает, что воевал на стороне террористов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужбы установили, что житель Казани завербовали ФСБ РФ в 2014 году.

Также там отметили, что мужчина воевал на стороне пророссийских боевиков на Донбассе. В частности, он был участником террористических группировок «Призрак» и «Брянка СССР».

Сообщается, что он прошел снайперскую подготовку и воевал вблизи Первомайска Луганской области.

В СБУ заявляют, что в 2017 году россиянина повторно завербовали в террористическую группировку «МГБ ЛНР».

«Он получил задание перейти через линию разграничения, «осесть» на подконтрольной украинской власти территории и ждать дальнейшие инструкции», — утверждают в украинском ведомстве.

«Был завербован под псевдонимом Саид, отправили на территорию Украины и сказали ждать дальнейших приказов», — подтвердил информацию человек в опубликованном СБУ видео.

По его словам, с ним на Донбассе «служили» как и местные, так и наемники из России и Беларуси.

Мужчину задержали в Луганской области при попытке пересечения линии разграничения.

По данному факту следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК.

Сейчас задержанный находится под стражей.

СБУ