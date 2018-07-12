Украина не будет поддерживать европейские проекты с участием России, – Порошенко

При сохранение намерения Украины следовать курсу на сближение с Европой и НАТО, в приоритете являются вопросы национальной безопасности, первую угрозу которой представляет собой страна-агрессор Россия.

Украина не будет поддерживать общеевропейские проектов, в которых участвует Россия – страна, совершающая агрессию против нашей страны. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Мы не будем поддерживать какие бы то ни было общеевропейские проекты с участием России, особенно те, которые подрывают нашу безопасность», – заявил украинский лидер.

Перед началом заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с Украиной и Грузией он также сказал, что Украина рассчитывает на поддержку Североатлантического альянса в рамках миротворческой миссии на оккупированной территории.

«Мы рассчитываем на поддержку НАТО в рамках многонациональной миссии по поддержанию мира под мандатом ООН на Донбассе, которая будет полный доступ по всей оккупированной территории Украины, включая неконтролируемую часть государственной границы», – заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко заверил, что санкции против РФ не могут быть сняты, пока Россия не изменит свое агрессивное поведение.

«С таким поведением, так же как и с российской реваншистской политикой, нельзя мириться», – заявил он.

Пресс-служба президента Украины