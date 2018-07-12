Политузник Куку выдвинул ультиматум Путину

Крымскотатарский гражданский активист и правозащитник Куку, находящийся в СИЗО по «обвинению в экстремистской деятельности» выдвинул политический ультиматум нацлидеру Путину.

Крымский татарин Эмир-Усеин Куку, незаконно удерживаемый в российском СИЗО, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с ультиматумом. Об этом сообщает в Facebook группа «Крымская солидарность».

«11 июля 2018 года на судебном заседании в Военном гарнизонном суде г. Ростов-на-Дону Эмир-Усеин Куку передал свое письменное заявление о голодовке, в котором он изложил свои требования. Адресатами данного заявления являются: президент РФ Путин В.В., генеральный прокурор РФ Чайка Ю., Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Москаленко В.А.», – рассказывают активисты.

⚡️ЭМИР-УСЕИН КУКУВчера, 11 июля 2018 года на судебном заседании в Военном гарнизонном суде г. Ростов-на-Дону… Опубліковано Крымская солидарность Середа, 11 липня 2018 р.

По их словам, в своем обращении Куку отказывается прекращать голодовку, которую начал еще 26 июня, до тех пор, пока не решится вопрос с освобождением 70 политзаключенных в российских тюрьмах и исправительных колониях.

Он отмечает, что полный список удерживаемых указан в Резолюции Европарламента от 14 июня 2018 года, а также представлен уполномоченной по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой и правозащитной организацией Amnesty International Ukraine.

«Кроме того, я требую прекратить репрессии против крымских татар и других верующих в Крыму. Настоящей голодовкой я выражаю солидарность с ранее объявившими голодовку Олегом Сенцовым, Владимиром Балухом, Александром Шумковым, Александром Кольченко, Станиславом Клыхом», – также пишет Куку.

Как сообщалось, Эмир-Усеин бил арестован по подозрению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир» (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, и считается запрещенной в России).

До ареста Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.

Активист был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года он был помещен в спецблок СИЗО как «опасный подследственный». Еще позднее был также обвинен в подготовке к «насильственному захвату власти».

В декабря 2017 года он был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.

26 июня 2018 года, в свой день рождения, Эмир-Усеин Куку начал голодовку.

«Крымская солидарность»