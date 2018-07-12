Трамп пригрозил возможным выходом США из НАТО

В ультимативной форме Трамп потребовал от стран-участниц НАТО довести оборонные расходы до 2% от ВВП, в противно случае США могут выйти из Альянса.

В Брюсселе в рамках саммита НАТО началась экстренная, не предусмотренная повесткой дня встреча лидеров стран-участниц Североатлантического альянса. Об этом сообщают из Брюсселя корреспонденты «Европейской Правды» со ссылкой на дипломатические источники.

Именно с этим связана отмена ряда двусторонних встреч с участием Дональда Трампа и смещение других событий в программе саммита.

Связанную с этим информацию со ссылкой на свои источники сообщает немецкое агентство DPA. По данным немецкого СМИ, американский президент Дональд Трамп во время саммита в Брюсселе пригрозил выходом США из НАТО, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону.

«Трамп угрожает вывести США из НАТО на фоне спора о расходах на оборону», – сообщило агентство в Twitter.

Дипломаты утверждают, что Трамп пригрозил союзникам «односторонним шагом США», если они «немедленно» не начнут тратить на оборону 2% от ВВП.

«Европейская Правда»