Facebook «слил» России более полусотни тысяч «склонных к измене» россиянам

Работа рекламных инструментов Facebook дала неожиданный эффект, который может порадовать российские спецслужбы. Речь фактически о подготовленных «расстрельных списках» граждан готовых к «измене Родине».

Рекламные инструменты Facebook автоматически пометили около 65 тысяч россиян, назвав их «заинтересованными в измене» родине. Об этом сообщает «The Guardian».

Администрация социальной сети напрямую не раскрывала информацию о пользователях сторонним компаниям, однако у рекламодателей появилась возможность легко выявить потенциальных изменников, используя лишь общедоступные инструменты. Например, они могут настроить таргетинг исключительно на помеченных пользователей из России, а затем записывать IP-адреса тех, кто перешел по ссылке.

Эксперты отметили, что благодаря алгоритмам соцсети российское правительство также легко могло вычислить потенциальных предателей. «Официально интернет не подвергается цензуре в России. Однако эти методы, которые Facebook, вероятно, невольно дал российским властям, значительно облегчат госорганам возможность систематически отслеживать лиц, помеченных как потенциальные изменники родины», — заявил преподаватель политологии в Университете Орхуса Метте Скак (Mette Skak).

Представители Facebook заявили, что алгоритм был предназначен только для выявления «исторической» измены. «Измена была включена в качестве категории, учитывая ее историческое значение», — заявили они. Более развернутое объяснение администрация предпочла не давать. Позднее спорная категория была удалена без каких-либо комментариев.

В апреле 2018 года СМИ узнали о крупнейшей утечке данных в истории Facebook. Администрация соцсети поставила под угрозу данные 87 миллионов пользователей. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что утечка коснулась и его.

«The Guardian»