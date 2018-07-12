Трамп отменил многие встречи на саммите НАТО, но встретился с Порошенко

По имеющейся информации от дипломатических источников на саммите НАТО в Брюсселе состоялась встреча между президентами США Трампом и Украины Порошенко.

Многочисленные источники сообщают об отмене президентом США Дональдом Трампом ряда двусторонних встреч в рамках саммита НАТО в Брюсселе, однако встречу с Петром Порошенко ему удалось провести. Эту информацию, в частности, подтверждают источники «Европейской правды».

Официального подтверждения этой информации нет, а «Европейская правда» приносит извинения за ранее распространенную информацию об отмене украинской встречи.

Несмотря на отмену большинства двусторонних встреч американского президента, его переговоры с Порошенко состоялись.

«Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая «Северный поток-2″ и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере», — рассказал «Европейской правде» источник в АП. Другой собеседник отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры проходили без приглашения прессы.

Планировалось, что Трамп проведет ряд встреч, а именно с лидерами Украины, Грузии, Румынии и Азербайджана. Об отмене всех встреч сообщает румынский телеканал Romania TV, ссылаясь на информацию собственного корреспондента.

По данным телеканала, Трамп отменил все запланированные двусторонние встречи, в том числе с румынским президентом Клаусом Йоханнисом. С румынским главой государства он должен был встретиться в 11:00.

«Европейская правда» особо подчеркивает, что в четверг на саммите НАТО был разрушен график встреч из-за демарша президента США. Дональд Трамп собрал лидеров стран-членов НАТО и пригрозил возможным выходом США из Альянса.

«Европейская Правда»