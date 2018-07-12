Верховная Рада разрешила «Укроборонпрому» не возвращать долгов России

Соответствующий закон о запрете взимания Россией, как страной-агрессором, задолженности с предприятий «Укроборонпром» и отзыве залога, был принят в окончательной редакции.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 6697, который позволяет государственному концерну «Укроборонпром» не отдавать долги стране-агрессору. За это решение проголосовало 244 нардепа.

По словам секретаря парламентского Комитета по вопросам безопасности и обороны Ивана Винника, закон необходимо было принять, поскольку Россия активизировала работу по блокированию работы и банкротизации украинских оборонных предприятий, передает «Украинская Правда».

«Именно поэтому предлагается на особый период, период осуществления агрессии РФ против Украины, и возможно на период восстановления репараций и т.п., запретить стране агрессору взимать задолженность из предприятий «Укроборонпрома», истребовать залог, который был зарегистрирован в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств» – сказал Винник.

Он добавил, что поскольку именно Россия нарушила юридические нормы, то Украина может отступить от своих обязательств по выполнению решений судов.

Нардеп заверил, что если не запретить России взимать долги с предприятий «Укроборонпрома», то военно-промышленный комплекс в Украине остановится, что будет на пользу страны-агрессора.

В документе отмечается, что до августе 2014 года Россия заключила ряд хозяйственных договоров с предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса на поставку товаров военного назначения и двойного использования.

Сообщается, что большинство договоров предусматривало предоплату в размере более 80%, а по большей части даже полной.

То есть, средства были зачислены на украинские предприятия и товар по заказу был изготовлен, но не поставлен, поскольку был введен в действие указ президента № 691/2014, который предусматривает прекращение экспорта в РФ товаров военного назначения.

«Таким образом, средства заказчика были в полном объеме использованы на производство продукции, однако передать ее невозможно, а быстро найти покупателя на такой по индивидуальной спецификации, чтобы вернуть средства, в связи со спецификой рынка тоже не удается», – говорится в документе .

Сообщается, что после этого, российские предприятия-заказчики стали обращаться в суды на территории РФ для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылку украинских предприятий на обстоятельства «непреодолимой силы»(форс-мажорные).

«Такой подход и необъективное проведения судебного разбирательства на территории страны-агрессора спровоцировал вынесение ряда судебных решений, по которым украинские стороны обязаны выплачивать суммы, превышающие стоимость самого договора», – говорится в пояснении к закону.

В документе отмечается, что ход событий часто тормозит, а иногда даже может остановить работу предприятий украинского оборонно-промышленный комплекс, что негативно отражается на обороноспособности Украины.

Сообщается, что принятие закона обеспечит стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса, будет способствовать беспрепятственному осуществлению его реформирования, введет механизмы защиты хозяйственной деятельности предприятий и прочее.

«Украинско-Российское обозрение»