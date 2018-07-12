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Новости

Верховная Рада разрешила «Укроборонпрому» не возвращать долгов России

«Украинско-Российское обозрение»
12 июля 2018

Соответствующий закон о запрете взимания Россией, как страной-агрессором, задолженности с предприятий «Укроборонпром» и отзыве залога, был принят в окончательной редакции.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 6697, который позволяет государственному концерну «Укроборонпром» не отдавать долги стране-агрессору. За это решение проголосовало 244 нардепа.

По словам секретаря парламентского Комитета по вопросам безопасности и обороны Ивана Винника, закон необходимо было принять, поскольку Россия активизировала работу по блокированию работы и банкротизации украинских оборонных предприятий, передает «Украинская Правда».

«Именно поэтому предлагается на особый период, период осуществления агрессии РФ против Украины, и возможно на период восстановления репараций и т.п., запретить стране агрессору взимать задолженность из предприятий «Укроборонпрома», истребовать залог, который был зарегистрирован в качестве обеспечения соответствующих долговых обязательств» – сказал Винник.

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Он добавил, что поскольку именно Россия нарушила юридические нормы, то Украина может отступить от своих обязательств по выполнению решений судов.

Нардеп заверил, что если не запретить России взимать долги с предприятий «Укроборонпрома», то военно-промышленный комплекс в Украине остановится, что будет на пользу страны-агрессора.

В документе отмечается, что до августе 2014 года Россия заключила ряд хозяйственных договоров с предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса на поставку товаров военного назначения и двойного использования.

Сообщается, что большинство договоров предусматривало предоплату в размере более 80%, а по большей части даже полной.

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То есть, средства были зачислены на украинские предприятия и товар по заказу был изготовлен, но не поставлен, поскольку был введен в действие указ президента № 691/2014, который предусматривает прекращение экспорта в РФ товаров военного назначения.

«Таким образом, средства заказчика были в полном объеме использованы на производство продукции, однако передать ее невозможно, а быстро найти покупателя на такой по индивидуальной спецификации, чтобы вернуть средства, в связи со спецификой рынка тоже не удается», – говорится в документе .

Сообщается, что после этого, российские предприятия-заказчики стали обращаться в суды на территории РФ для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на ссылку украинских предприятий на обстоятельства «непреодолимой силы»(форс-мажорные).

«Такой подход и необъективное проведения судебного разбирательства на территории страны-агрессора спровоцировал вынесение ряда судебных решений, по которым украинские стороны обязаны выплачивать суммы, превышающие стоимость самого договора», – говорится в пояснении к закону.

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В документе отмечается, что ход событий часто тормозит, а иногда даже может остановить работу предприятий украинского оборонно-промышленный комплекс, что негативно отражается на обороноспособности Украины.

Сообщается, что принятие закона обеспечит стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса, будет способствовать беспрепятственному осуществлению его реформирования, введет механизмы защиты хозяйственной деятельности предприятий и прочее.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: агрессия, Верховная Рада, война, долги, закон, Россия, суд, Украина

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