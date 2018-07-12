Украинский омудсмен Денисова просит власти США повлиять на освобождение Россией политузников

Речь идет об освобождении всех украинских граждан удерживаемых Россией по стражей и обвиняемых или осужденных по сфабрикованным против них делам.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила посла США в Украине Мари Йованович повлиять на Россию, чтобы она разрешила посетить украинских политзаключенных. Об этом сообщает пресс-центр офиса омбудмена.

«Я прошу вас повлиять на РФ, чтобы они допустили к посещению украинских политзаключенных хоть одного представителя, который бы не зависел от России. Также я давно неоднократно подчеркивала, что медицинское освидетельствование осужденных украницев должно проводиться независимыми врачами, так как информация, которую мы получаем от РФ о состоянии здоровья укранцев, очень противоречива.

Мы до сих пор нет документального подтверждения слов омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о том, что Олег Сенцов чувствует себя хорошо, и что его принудительно не кормят», – обратилась Денисова к послу США.

В ответ Йованович заявила, что США продолжат поддерживать Украину как государство, построенное на принципах демократии и придерживается всех международных договоров и конвенций.

«Мы пытаемся делать все возможное для освобождения украинских политзаключенных. Посол США в Москве обращался с просьбой посетить Олега Сенцова, но он так и не получил ответа со стороны РФ.

Со своей стороны, мы стараемся общаться со СМИ и информировать в своих социальных сетях о судьбе граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и Крыма. Мир должен знать обо всех этих негативных процессах», – подчеркнула Йованович.

28 июня Денисова в очередной раз не смогла попасть на территорию колонии «Белый медведь» в Лабытнанги, чтобы посетить Олега Сенцова.

Омбудсмен заявила, что проинформирует международные организации о нарушении Россией международных конвенций, ее мандата как омбудсмена и договоренностей президентов из-за недопуска к украинским политзаключенным в России.

В Кремле признали, что в переговорах по посещению в РФ удерживаемых лиц «есть трудности».

Пресс-служба омбудсмена ВР Украины