Хорватский футболист Вида извинился перед россиянами за лозунг «Слава Украине!»

Хорватский футболист принес свои извинения россиянам за произнесенный в раздевалке после матча Хорватия-Россия лозунг: «Слава Украине!».

Хорватский футболист Домагой Вида, который после победы сборной над командой РФ в четвертьфинале ЧМ-2018 произнес в раздевалке на камеру слова «Слава Украине!», извинился за это перед россиянами. Соответствующее видео выложили в YouTube канала «Россия 24».

Интервьюер поинтересовался у Виды, не смутило ли его, «что кто-то свистел на трибунах», когда он был на поле во время полуфинального матча Хорватии против Англии.

«Нет. Я знаю, что сделал ошибку», – заявил футболист.

«Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми… Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках», – заявил Вида и пожал руку человеку с микрофоном.

11 июля сборная Хорватии победила сборную Англии в полуфинале Чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Как пишут в соцсетях, хорватские болельщики скандировали «Слава Украине».

11 июля сборная Хорватии победила сборную Англии в полуфинале Чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Как пишут в соцсетях, некоторые россияне болели против Хорватии.

Давай-давай! :)))

Реакция россиян на гол Хорватии pic.twitter.com/GW1dCLxVrt — Роман Шрайк (@RomanShrike) July 11, 2018

7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию.

В тот же вечер в сети появилось видео, на котором экс-игрок киевского «Динамо» Домагой Вида, который забил гол в том матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич посвящают свою победу также «Динамо» и украинцам со словами «Слава Украине!».

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест.

Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018.

Вида заявил, что надеется, что его возглас «Слава Украине» будут воспринимать не как политическое послание, а как знак благодарности украинцам за поддержку на протяжении всего турнира.

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на то, что в нескольких британских топ-медиа лозунг «Слава Украине» назвали «националистическим», объяснив, что выражение имеет патриотическое значение типа «Да здравствует Франция», «Да здравствует Королева».

Федерация футбола Украины возмущена травлей игрока сборной Хорватии и экс-легионера киевского «Динамо» Домагоя Виды и направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга «Слава Украине!».

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что федерация компенсирует Вукоевичу штраф, наложенный на него ФИФА за возглас «Слава Украине» и предложит ему должность.

Возмущенные решениями Международной футбольной федерации пользователи Facebook устроили «атаку» на страницу ФИФА.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина высоко ценит поддержку хорватских футболистов.

«Россия 24»