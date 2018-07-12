Россия скрывает данные о смерте крымскотатрской активистки Веджие Кашка

В частности, адвокат и родственники покойной не могут ознакомится с данными судебно-медицинской экспертизы по факту смерти крымскотатрской активистки Веджие Кашка.

Адвокат Николай Полозов заявил, что Следственный комитет РФ скрывает от него и родственников погибшей Веджие Кашка результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти активистки. Об этом он написал в Facebook.

«С даты вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Веджие Кашка следователем СК РФ по Киевскому району Симферополя прошло уже более двух месяцев.

Вместе с тем, до сегодняшнего дня ни родным погибшей Веджие Кашка, ни мне, Следственный комитет так и не предоставил материалы доследственной проверки, в рамках которой были проведены как минимум две судебно-медицинских экспертизы, являющиеся основными доказательствfvb для следствия, позволяющими вновь и вновь отказывать в возбуждении дела», – отметил Полозов.

Для того, чтобы продвинуться дальше в расследовании смерти (возможно убийства) Веджие Кашка, нам необходимо ознакомиться с этими экспертизами, а также привлечь независимых специалистов и провести независимую экспертизу на основе имеющихся в материале проверки сведений медицинского характера.

Это российские власти прекрасно понимают и используют все бюрократические возможности для того, чтобы эти материалы не попали нам в руки», – подчеркнул адвокат.

В ходе сегодняшнего моего разговора с руководителем следователей следственного отдела по Киевскому району Симферополя ГСУ СК РФ по РК, подчинёнными которого осуществлялась доследственная проверка и выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Веджие Кашка, материал якобы вообще подняли в Генеральную прокуратуру РФ и когда он вернётся, неизвестно.

С даты вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Веджие Кашка следователем СК РФ… Опубліковано Nikolai Polozov Середа, 11 липня 2018 р.

Никаких документов в подтверждение его слов мне продемонстрировано не было», – сообщил он.

«Если российские силовики, осуществлявшие 23 ноября 2017 года очень жёсткое задержание Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха, Казима Аметова, Руслана Трубача и Веджие Кашка, по явно сфабрикованному против активистов крымскотатарского национального движения уголовному делу, не причастны к смерти Веджие Кашка, то почему российские следственные органы и прокуратура так тщательно скрывают эти материалы от родных Веджие Кашка и их адвоката?», – подчеркнул Полозов.

Он сообщил, что в связи с этим подал в Киевский районный суд Симферополя жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ на незаконные действия (бездействие) следователя в связи с отказом в предоставлении для ознакомления материалов проверки по факту смерти Веджие Кашка.

«Вопреки всем бюрократическим уловкам российских властей в оккупированном Крыму, вопреки давлению силовиков, которому подвергся крымскотатарский народ после начала оккупации, мы продолжаем добиваться установления всех обстоятельств гибели Веджие Кашка и привлечения виновных лиц к ответственности», – добавил адвокат.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы «вымогательство в особо крупном размере» у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что после задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

После аннексии в Крыму фактическая российская власть практикует массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа и крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

«Украинско-Российское обозрение»