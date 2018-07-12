Трамп задает «детские вопросы» на саммите НАТО, – Портников

В политике цивилизованного мира работает именно бюрократия, а не пустопорожняя болтовня, даже если она генерируется на самом высоком уровне.

Во время саммита НАТО в Брюсселе американский президент задавал его участникам «детские вопросы». Недоумевал, почему Соединенные Штаты должны участвовать в защите европейских стран, а эти страны – прежде всего Германия – платят миллионы долларов России за газ. Возмущался, почему участники НАТО не повышают свои взносы в бюджет организации, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Словом – вел себя, как обычно. И наблюдателям остается только гадать, почему Трамп избрал для общения с союзниками именно такую тактику? Старается ли он таким образом лоббировать интересы американских энергетиков и «выдавить» «Газпром» с европейского рынка? Готовится ли к встрече с российским президентом? Пытается ли поставить под сомнение эффективность НАТО – союза, участники которого «наживаются» на США? Чего он, в конце концов, добивается?

Уже сам подобный анализ ошибочен. Трамп не задает «детские вопросы». Он – просто сам по себе дитя в политике. Очень далекий от политических реалий человек, который с трудом может запомнить две-три темы, которые ему могут быть любопытны. Государственный деятель нового типа, который просто не умеет работать с документами и поэтому вынужден импровизировать на каждой встрече. И к тому же – человек с крайне ограниченным кругозором.

Общение Трампа в Брюсселе еще раз продемонстрировало, что из круга вопросов, которые связаны с евроатлантическим сотрудничеством, Трамп запомнил только тему российского газа в Европе и недостаточных выплат в бюджет НАТО. На эти темы он говорит все время – ничего нового в его подходах не проявляется. При этом совершенно не важно, прав Трамп в своих подходах или нет – потому что союзники реагируют на его слова, но на самом деле не обращают на них ровно никакого внимания. Никаких реальных рычагов воздействия на них у Трампа – ну если не считать его постов в твиттере – нет.

Поэтому важно не то, что говорит Трамп, а то, что происходит на уровне документов и договоренностей. Документы готовит окружение президента, он вряд ли их читает. Но именно в этих документах говорится о приверженности принципу совместной обороны, расширении инфраструктуры НАТО, повышении боеспособности войск альянса, осуждении России…

Важно, что участники встречи в Брюсселе подтвердили евроатлантические перспективы Грузии и Украины – хотя время, когда они смогут присоединиться к альянсу, пока что трудно себе представить. И тем не менее, в политике цивилизованного мира работает именно бюрократия, а не пустопорожняя болтовня, даже если она генерируется на самом высоком уровне.

Именно поэтому не стоит ожидать каких-либо особых результатов от встречи Трампа и Путина – хотя мировые СМИ полны разнообразных прогнозов. Ведь важно не то, о чем будут разговаривать президенты. И даже не то, о чем они могут договориться. И уж точно не то, о чем скажут на пресс-конференции.

Значение имеет только то, что они могут осуществить.

Виталий Портников, «Espreso.TV»