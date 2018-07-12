В Европе серьезно «зажимают» сторонников Путина

Главный путинский пропагандист Северной Европы Бекман находится под следствием в Финляндии. О биографии и судьбе финского «полезного идиота» Путина.

Группа «Информационное сопротивление» продолжает знакомить своих читателей с когортой «полезных идиотов Путина», которые лоббируют интересы страны-агрессора в Европе. На сей раз речь пойдет о гражданине Финляндии. Именно в столице этого северно-европейского государства 16 июля состоится встреча президента США Трампа с предводителем РФ Путиным, пишет редакция Секции «Дельта» группы «Информационное сопротивление».

Доцент без кафедры

Познакомимся же с одной из ключевых фигур в системе финансирования спецслужбами РФ пропагандистских организаций не только в Финляндии, но и в остальных государствах Северной Европы. Главная задача таких «полезных идиотов» – пытаться «легализовать» российские террористические «республики» на Донбассе, а также противоречащую всему существующему законодательству и здравому смыслу аннексию Крыма.

Йохан Бекман известен тем, что участвовал в вербовке граждан Финляндии для участия в боевых действиях в составе российско-оккупационных войск, а также – организовывал пропагандистское направление. В частности, вербовал сотрудников для «работы» в рамках проекта DONi International News Agency на востоке Украины. Последние действия, в которых засветился Бекман – из установленных акций – незаконное посещение оккупированного Донбасса в мае 2018 г. и Крыма 12-20 марта 2018.

Еще одно направление деятельности нашего героя – пропаганда «русского мира» в Европе. Бекман является представителем в странах Северной Европы Российского института стратегических исследований при президенте РФ (данную организацию возглавляет бывший директор ФСБ РФ). А также – основателем и председателем радикальной пропагандистской организации «Антифашистский комитет Финляндии» (Anti-Fascist Committee of Finland/Suomen antifasistinen komitea, SAFKA) – организация не была официально зарегистрирована. Бекман – член президиума международной неправительственной организации «Мир без нацизма».

Имеет звание доцента. Но, вот же казус – в университете Хельсинки преподавать ему запретили. Причем не просто на словах, а официально – решение было подтверждено Городским судом Хельсинки 30 октября 2012 года.

Кроме прочего, Бекман позиционирует себя так правозащитником», представителем т.н. «днр» и якобы возглавляет т.н. «Представительский центр ДНР в Финляндии» (Donetskin Kansantasavallan Edustusto Suomessa), который не зарегистрирован в Финляндии (№53дск от 24.05.18). Был объявлен персоной нон-грата в Эстонии (2012 год).

Немного биографии

Чтобы разобраться, откуда российская пропаганда берет столь отборных «полезных идиотов», рассмотрим поближе некоторые жизненные вехи Йохана Бекмана.

В 1991-1992 годах он проходил военную службу в вооруженных силах Финляндии, там получил навыки по ведению пропагандистской деятельности. В 1998 году окончил факультет государствоведения Хельсинкского университета. В 1995-2001 годах работал научным сотрудником в криминологическом отделе Научно-исследовательского института правовой политики при Министерстве юстиции Финляндии.

В 2000 году в российском Санкт-Петербурге основал научно-исследовательский центр и издательство со скромным названием «Институт Йохана Бекмана», специализирующейся на исследовании истории российско-финских отношений и военных конфликтов. Писал статьи об организованной преступности в РФ и об отношениях между Финляндией, СССР, Россией и Эстонией. В 2004 году был награжден законодательным собранием м. Санкт-Петербург литературной премией им. Маршала Говорова. С 2009 года проявляет активность в делах, связанных с работой органов опеки Финляндии, в частности, случаев изъятия детей из семей русскоязычных жителей Финляндии.

Йохан был женат на российской женщине, но отношения не сложились. Несмотря на наличие общего ребенка, развелись они плохо, что спровоцировано, по данным нашего источника, «специфическим мировосприятием этого лица и его психологическим состоянием».

Откуда деньги?

Ни для кого не секрет, что такие персонажи получают за свою деятельность щедрое финансирование от России. Бекман – не исключение, он осваивал получаемые от Российского института стратегических исследований средства, но не в качестве зарплаты, что немедленно было бы обнаружено финскими контролирующими органами, а в виде гонораров за выступления и статьи. Эти деньги, среди прочих средств, в дальнейшем использовались в поддержку деятельности пророссийских пропагандистских организаций в Северной Европе. В частности, «Русско-финской ассоциации дружбы между Россией и Финляндией – Руфи» (Suomalais-Venäläinen Yhdistys RUFI). Таким образом Бекман и занял место одной из ключевых фигур в системе финансирования российскими спецслужбами пропагандистских организаций на Севере Европы.

В мае-июне 2018 года Йохан Бекман активных действий не предпринимал. Вероятно, из-за судебного процесса, который начался 13 июня 2018 года в Хельсинкском окружном суде, по делу о преследовании и клевете на Джессику Аро (Jessikka Aro), журналистку финского общенационального агентства новостей «Yle».

Судебное разбирательство может длиться ориентировочно до сентября нынешнего года. Прокурор пока попросил 8 месяцев тюремного заключения для Бекмана. Вместе с тем, даже если он получит лишь условное наказание, это повредит его имиджу и значительно сузит возможности проведения дальнейшей пропагандистской деятельности в странах Северной Европы.

Секция «Дельта», «Информационное сопротивление»