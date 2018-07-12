Павел Баев: Для Путина саммит с Трампом – победа и признание России

Ничто не придает России большего международного престижа, чем ведение переговоров на громкие темы на равных с США. Рассмотрим возможную повестку саммита Трампа и Путина.

Сам факт того, что личная встреча состоится – уже победа и признание для Владимира Путина. Несмотря на все свои предполагаемые преступления и проступки, Россия все еще является полноправным собеседником в переговорах. Для Дональда Трампа все не так просто: чтобы эта встреча стала таким необходимым для него сейчас успехом придется сильно постараться, пишет политолог, профессор Института исследований мира Павел Баев на страницах «The Jamestown Foundation», перевод статьи подготовлен изданием «Новое Время».

А ведь ему все еще нужны достижения: на этот раз чтобы доказать, что все это время, игнорируя возражения своих противников и оговорки «стариков» собственной администрации, он был прав. Путин, конечно же, знает о таком императиве своего коллеги-бунтаря и планирует простым дипломатическим приемом использовать его жажду успеха себе на пользу: пойти на незначительные уступки, взамен потребовав гораздо большего. Лидер Кремля абсолютно уверен в своем таланте ведения переговоров, да и у него уже есть несколько подсказок из «успеха» Трампа на сингапурском саммите с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Скоре всего, что Сирия – первая и главная в списке тема, которую оба президента захотят обсудить. Только пространство для содержательного соглашения довольно ограничено. Символично, что наступление сил Башара Асада на провинцию Дар’а разрушило их сделку по созданию зоны деэскалации на юге Сирии (главный результат их первой встречи в Гамбурге) тогда же, когда объявили о саммите в Хельсинки.

Путин знает, что Трамп хочет вывести американские войска из Сирии – он может показать, что и российские войска также возвращаются домой, так как лидер в Дамаске и так расширяет свой контроль. Но сокращение числа российских военных и наемников на местах означает увеличение количества иранских советников и суррогатов – это приемлемо для Москвы, но не для Вашингтона. Оба президента вряд ли смогут найти точки соприкосновения в этом вопросе.

Тема стратегической важности для Трампа – Северная Корея. В частности, из-за его сомнений по поводу исполнения туманной сделки по денуклеаризации. Путин с легкостью может согласиться ввести санкции, даже если он никогда не одобрял экономического давления на Пхеньян и не раз говорил, что оно не сработает. Но по факту, его возможности для маневра в этом аспекте довольно ограничены. Решение об ужесточении или ослаблении санкций принимается в Пекине, а поскольку у РФ достаточно слабые позиции, Путин просто обязан лояльно следовать указаниям: как это происходит в торговой войне с США, где Россия также пытается поддерживать Китай.

Вклад Москвы в этот крупный глобальный экономический конфликт минимален, но последствия для застойной российской экономики могут быть разрушительными. Вероятно, Путину неудобно даже с точки зрения психологии не иметь никакого влияния на разворачивающуюся катастрофу. Хотя для Кремля она в целом довольно удобна: экономические проблемы теперь можно приписать результату воздействия непреодолимых внешних факторов.

Тема, на которой хочет сосредоточиться Путин – контроль над вооружениями. Не в последнюю очередь потому, что ничто не придает России большего международного престижа, чем ведение переговоров на громкие темы на равных с США. Проблема Кремля с Трампом заключается в том, что последний вряд будет прилагать много усилий в поиске компромиссных решений.

К тому же, он приверженец идеи масштабной модернизации стратегических возможностей США. Он также считает нецелесообразным новый договор о СНВ, считая его одним из главных наследий президентства Барака Обамы. С другой стороны, для Москвы продление СНВ-3 (его срок истекает в 2021 году) – предполагаемый первый шаг в возобновлении процесса контроля над вооружениями. Чтобы Трамп был заинтересован в этих прозаичных делах, Путин может выдвинуть смелые предложение: например, запретить размещение крылатых ракет с ядерным двигателем, которые российский президент с большой помпой представил в обращении к Федеральному собранию в этом году.

И в этом случае Трамп не подведет: вероятнее всего, он увидит в такой подачке возможность достичь быстрого и эффективного решения по ядерному вопросу, а с помощью Twitter и вовсе превратит его в главное свое достижение. Этот дешевый прорыв даже сможет закрыть вопрос российского «гибридного» проступка – так что Путин, возможно, даже отделается торжественным обещанием не вмешиваться в выборы в США.

Возможность нагнетать напряженность и беспокойства в НАТО для Путина – главная ценность любой сделки с Трампом. Кремль пристально следит за смутой, которую среди союзников посеяло требование Трампа увеличить их оборонные бюджеты. Опасения также усиливаются тем, что саммит НАТО, который проходит 11-12 июля в Брюсселе, может оказаться столь же враждебным, как и недавняя встреча большой семерки в Квебеке. Не обязательно, что Путин ожидает от Трампа признания аннексии России в Крыму.

Однако, он может одурачить своего американского коллегу некоторыми нелепыми предложениями. Например, отменить московский проект подводного беспилотника с ядерной установкой в обмен на то, что Вашингтон не отправит боевые корабли в Черное море. В конце концов, Трамп отказался от так называемых «провокационных военных игр» США с Южной Кореей. Любой компромисс такого рода может нанести серьезный ущерб НАТО: и это уж точно подходит под определение успеха в понимании Путина.

Путин с легкостью мог использовать потребность Трампа в достижении успеха: он тщательно готовится к подобным встречам. К тому же, у него практически нет внутреннего давления оппозиции: да и вообще, оппозиции у Путина столько же, как и у северокорейского диктатора. Но он, как и Трамп, беспокоится о своих рейтингах, которые упали из-за чрезвычайно непопулярного увеличения пенсионного возраста.

Он не присутствовал во время сенсационной победы российской сборной над Испанией и ее героическом проигрыше Хорватии, упустив шанс получить дозу восхищения. Но теперь, когда наступает болезненное похмелье от ЧМ-2018, по России может прокатиться волна протестов.

Но с такой неопределенной ситуацией внутри страны, ослабление напряженности с США может не сыграть на руку Кремлю. Хоть Путин и хочет заполучить политический триумф в Хельсинки, он прекрасно знает, что для мобилизации «патриотической» поддержки нет ничего лучше, чем «хороший кризис» с Западом. Быстрые перескакивания с панибратства до хвастовства – плевое дело для самодержца, который рассматривает политику как последовательность манипуляций: как массами, так и индивидами.

Павел Баев, «The Jamestown Foundation»