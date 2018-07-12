Крымскотатарские активисты: Российские силовики могут устроить теракты в Крыму

Российские спецслужбы могут пойти по давно отработанному сценарию создания «террористических угроз» в Крыму. Крымскотатарские гражданские активисты бьют тревогу справедливо пологая, что именно на них оккупационные власти «возложат ответственность».

9 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Крыму «сохраняются угрозы дестабилизации из-за действий Меджлиса крымскотатарского народа». По его словам, «угрозы дестабилизации» связаны с устремлениями действующей украинской власти и деятельностью украинских националистов, пишет на страницах «Крым.Реалии» Ксения Кириллова.

«Радикально настроенные лидеры Меджлиса крымскотатарского народа… высказывают готовность к провокационным действиям, в том числе к совершению диверсионно-террористических актов», – заявил Николай Патрушев.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, комментируя «Крым.Реалии» слова Патрушева, отметил, что ничего «дестабилизирующего» в Крыму Меджлис не планирует, а Кремль, судя по всему, «что-то готовит против крымских татар».

Такого же мнения придерживается и крымскотатарский активист Заир Смедляев.

«Существует такая тенденция: если российские силовики говорят о том, что будут какие-то теракты, скорее всего, они действительно произойдут, поскольку исполнители на местах воспринимают высказывания Патрушева как заказ «сверху» и своеобразную «разнарядку». Я многократно говорил, что Кремль пытается выставить крымских татар, борьба которых всегда основывалась на принципах ненасилия, в качестве народа-террориста, и сейчас эта тенденция подтверждается на высшем уровне», – сказал Смедляев в интервью Крым.Реалии.

Активист допускает, что для поддержания иллюзии и подтверждения слов Патрушева российские спецслужбы могут совершить реальный теракт, а не только его видимость.

«Мы уже сталкивались с «диверсантами», которые якобы ножовкой перепиливали бетонные опоры или шли совершать теракт с голыми руками, а потом силовики из ниоткуда получали мешки со взрывчаткой и всеми атрибутами террориста, обязательно – с визиткой Яроша. Самой абсурдной была попытка ФСБ обвинить Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова в организации поджога дома муфтия Эмирали Аблаева. Тогда в поджоге и создании экстремистской группы обвинили помощника Джемилева Эрола Велиева, который, по его сообщениям, с сентября 2017 года физически не был в Крыму», – вспоминает Заир Смедляев.

В продолжении дела о поджоге, ФСБ подвергла пыткам водителя жены Мустафы Джемилева Ахтема Мустафаева, о чем он рассказал 10 июля на пресс-конференции в Киеве. По словам Мустафаева, его спрашивали о поездках на материковую часть Украины, связях с Джемилевым и Велиевым и поджоге дома муфтия Крыма. Во время допроса его избивали и угрожали физической расправой.

«Пытки прекращаются обычно только после того, как силовикам удается снять на допросе нужную «картинку», которую легко сделать с помощью монтажа. Однако вполне возможно, что после заявлений Патрушева спецслужбы пойдут дальше, чем пытки и репрессии за несуществующие теракты. Ранее приход Путина к власти ознаменовался взрывами жилых домов в Москве и Волгодонске и последующей спецоперацией в Чечне. Такая перспектива не исключается сегодня и в Крыму. Теоретически, это может случиться в домах, где проживают крымские татары, получившие квартиры от новых властей. Такого рода провокации, скорее всего, по задумкам их организаторов, должны настроить против Меджлиса не только международную общественность, россиян и крымчан других национальностей, но и часть крымских татар», – говорит Смедляев.

По словам активиста, даже во время чемпионата мира по футболу крымские СМИ негативно писали о крымских татарах и запугивали читателей «террористической организацией «Хизб ут-Тахрир», которая, напоминает Смедляев, не совершила ни одного теракта. В последнее время эта тенденция только усилилась. Создавая информационный фон и образ народа-террориста, силовики продолжают репрессии.

«В 2017 одного из активистов, Руслана Зейтуллаева, приговорили к 15 годам лишения свободы за организацию и участие в террористической организации без доказательств его вины. Сейчас продолжается процесс над «ялтинской группой», и один из обвиняемых – член Крымской контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку – в начале июля объявил голодовку», – напомнил активист.

По словам Заира Смедляева, помимо общих для всех подсудимых обвинений по двум статьям Уголовного кодекса России: ч. 2 ст. 205.5 – организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, и 278 – насильственный захват власти, Эмир-Усеина Куку обвиняли в том, что он «вынес смертный приговор» муфтию Эмирали Аблаеву, то есть планировал убийство последнего.

«Никаких доказательств этого обвинения у них нет, кроме заявления самих силовиков. Я лично знаю Эмир-Усеина, познакомился с ним еще в 2014 году на почве его правозащитной деятельности. Это произошло после похищения силовиками в сентябре 2014 племянника и сына активиста крымскотатарского национального движения Абдурешита Джеппарова. Тогда же Эмир-Усеин первым предположил, что силовики виновны в похищении и возможном убийстве Эдема Асанова, тело которого впоследствии нашли в одном из заброшенных зданий на окраине Евпатории. После этого и начались все его проблемы с ФСБ. Были попытки его задержания силовиками, которые в конце концов завершились арестом. Я уверен, что это напрямую связано с его правозащитной деятельностью», – уверен крымскотатарский активист.

Заир Смедляев отмечает, что у спецслужб не получилось обвинить Эмир-Усеина Куку в подготовке покушения на Эмирали Аблаева – и они попробовали проделать то же самое в отношении Эрола Велиева. При этом активист отмечал, что именно «пострадавший» муфтий призывал Али Асанова, Мустафу Дегерменджи и фигурантов «дела 26 февраля» дать ложные показания против Ахтема Чийгоза.

«Известно, что именно на основании его доносов в домах некоторых крымских татар проводились обыски и аресты. Какое возможно доверие к словам такого человека?» – задавался вопросом активист.

«Следующей попыткой создать образ террориста из крымского татарина было неудачное похищение Асана Эгиза в конце мая этого года, однако из-за привлечения большого внимания к происшествию его отпустили. Возможно, что дальше будет становиться только хуже. К сожалению, сейчас российские власти чувствуют абсолютную вседозволенность. На фоне чемпионата по футболу у них создалось впечатление, что весь мир потакает им. Мировые лидеры должны вспомнить историю и быть осторожнее с политикой «умиротворения агрессора», чтобы потом им не пришлось заключать другие союзы в новой мировой войне», – заключил Заир Смедляев.

Ксения Кириллова, «Крым.Реалии»