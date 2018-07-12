Путин готовится к войне на Балтике. Восточная Пруссия становится осажденной военной крепостью

На спутниковых снимках видны новые объекты и модернизированный бункер в эксклаве на Балтийском море – в Калининграде – в качестве подготовки к саммиту НАТО.

Россия серьезно наращивает своей военный потенциал в Калининградской области, создавая глубоко эшелонированную систему обороны своей главной военно-морской базы на Балтике. Издание «Defense One» опубликовало материал Патрика Такера об активизации Россией работ по укреплению ее границы с Польшей накануне саммита Организации Североатлантического договора (НАТО). Приводим перевод статьи, в которой автор ссылается на свежие спутниковые изображения.

Пока президент Дональд Трамп готовится к встречам с лидерами НАТО и президентом России Владимиром Путиным, Москва занята обновлением своих самых западных военных объектов. В период с марта по июнь Россия провела несколько усовершенствований на складе с боеприпасами в эксклаве на Балтийском море – в Калининграде.

Территория площадью 86 кв. миль, расположенная между Польшей и Литвой, – этот эксклав был важным форпостом для Советского Союза. Ныне он возрождается в рамках наращивания российского военного потенциала, усиление которого происходит с 2015 г.

На снимках, полученных компанией Planet Labs, видны изменения возле своего рода бункерного объекта в Балтийске, недалеко от польской границы. По словам Мэтта Холла, старшего геопространственного аналитика 3GIMBALS, компании, которые специализируются на комплексном анализе с привлечением человеческого и технологического ресурса, основываясь на местоположении, такие объекты зачастую используются для размещения артиллерии.

«Изменения между двумя полученными изображениями, по-видимому, представляют собой укрепление строений, похожих на бункеры для хранения взрывчатых веществ с использованием земляных берм, предназначенных для отделения объектов от окружающей территории. Кроме того, видны просветы в лесных массивах, новые структуры, а также берма и внешнее ограждение вокруг объекта», – написал Холл в электронном письме.

По его словам, на расчищенных от леса территориях имеются бункеры со взрывоопасными боеприпасами. «Все структуры на северном обезлесенном участке укреплялись последние три месяца. Бермы, кажется, постоянно укрепляются, чтобы сделать их менее заметными для обнаружения с воздуха».

Берма – это насыпь из грязи или снега, дополнительно используемые для укрепления сооружений или ограничения доступа к объектам.

«На нерасчищенном от леса участке имеется также еще другой тип объектов, некоторые из которых окружены бермой и, похоже, находятся вровень с землей. Судя по всему, есть еще неизвестные объекты, некоторые с бермами, но не сильно укрепленные. Ряд строений в этом районе претерпели изменения, видны здания с кровлей или накрытые брезентом после удаленного, что явило различные хранилища. Некоторые бермы выглядят более масштабными, однако лиственный покров на втором снимке не позволяет подтвердить вывод. Кроме того, есть новые или перемещаемые элементы – потенциально идентифицируемые как транспортные контейнеры», – рассказал эксперт.

Холл отметил, что на фотографиях видна строящаяся железнодорожная линия. Вероятно, она соединяется с другим, более крупным транспортным узлом, который проходит через территорию Литвы. Россия построила аналогичную железнодорожную линию в грузинской провинции Абхазия накануне вторжения в эту страну в 2008 г.

«Defense One» запросило комментарий у представителей НАГР (Национального агентства геопространственной разведки) относительно недавней активности России в Балтийске. В ведомстве ответили, что не могут предоставить комментарий, потому что данная информация является секретной.

Согласно июньскому докладу Федерации американских ученых (FAS) спутниковые снимки другого объекта, расположенного в 8 милях от данного, Россия модернизировала ядерные оружейные бункеры, расположенные в эксклаве.

Наличие ядерного оружия в Калининграде уже много лет является предметом спекуляций и беспокойства. В 2016 г. россияне развернули в Калининграде SS-26 «Искандер», ракетные комплексы, которые могут использовать ядерные боеголовки, с дальностью действия в более чем 400 км. Они развернуты вместе с одной или несколькими зенитными батареями С-400, дальность действия которых составляет около 250 км.

Чиновники в Пентагоне отказались комментировать активность России в Калининграде.

«Не комментируя конкретные разведвопросы, Россия продолжает демонстрировать агрессивное поведение в Европе«, – сказал представитель Пентагона Эрик Пахон. – «Россия после холодной войны сохранила большое количество нестратегических ядерных вооружений – сил, которые она модернизирует и наращивает, что отмечается в докладе «Состояние ядерного потенциала» (Nuclear Posture Review), опубликованном в феврале. Еще более тревожным моментом является утверждение Россией военных стратегий и возможностей, которые базируются на ядерной эскалации ради успешной их реализации«.

Россия с 2015 г. вводит войска в Калининград, где расположен 11-й армейский корпус России и штаб-квартира Балтийского флота РФ. В самом Балтийске есть крупный российский военно-морской порт, а также Черняховская и Донская авиабазы.

Бен Ходжес, ушедший на пенсию в чине генерал-лейтенанта армии США в Европе в этом году, в качестве соавтора доклада Центром европейского анализа (или CEPA), сообщал, что количество российских войск в Калининграде продолжит расти – с 9 тыс. в 2014 г. до 14 611 к 2020 г.

Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон в своем выступлении перед прессой в четверг заявила, что российская агрессия станет ключевым направлением саммита НАТО в нынешнем году.

«Я бы сказала, что нашими основными направлениями сдерживания будут Россия и вредоносные действия России, усилия России, направленные на раскол нашей демократической нации, нарушения Договора о РСМД», – сказала Хатчисон. – «Все это сейчас рассматривается НАТО для усиления сдерживания и защиты».

После саммита НАТО Трамп встретится с глазу на глаз с Путиным в Хельсинки (Финляндия) 16 июля. Во время этой встречи «президент продолжит привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия», – сообщил в четверг посол США в России Джон Хантсман.

На встрече со сторонниками в Монтане в тот же вечер Трамп несколько преуменьшил значений атак Путина на своих соседей и Запад. «Знаете, Путин в порядке, – сказал он. – Он в порядке».

Патрик Такер, «Defense One»