Зачем Трамп делает из Меркель агента Путина?

Цели Трампа в отношении Европы могут показаться весьма занятным, но, в тоже время, неприятным образом подобны целям Путина в отношении всего мира.

Дональд нынешний, который Трамп и президент, с успехом применил методичку Дональда прошлого, который Рамсфельд и министр обороны США при Буше-младшем. Тот перед вторжением в Ирак распилил Европу на «плохую» Старую и «хорошую» Новую, а этот сделал то же самое сегодня, пишет на страницах «Деловой Столицы» Алексей Кафтан.

Саммит НАТО еще не успел начаться, а Трамп уже вызвал скандал фееричным обличением. На совместной с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом пресс-конференции он, хоть и в вынужденно дипломатичных выражениях, заявил, что немцы вконец обнаглели. Денег крепить общую оборону у них, видите ли, нет.

А на гешефты с врагом – это пожалуйста. И, мол, не по-союзнически получается строить с Россией «Северный поток-2», сидя под американским зонтиком. Нет, конечно, немцы не одни такие хитрохитрые, французы тоже себе на уме… Но немцы хуже – ведь и сами ложатся под Москву, и других подбивают.

Столтенберг, оказавшись ближайшим к эпицентру этого взрыва, был вынужден реагировать первым. И не придумал ничего лучшего, чем признать правоту американского лидера – пусть и выраженную «слишком прямолинейно». В общем, налицо все признаки легкой контузии, так что не сумевшего сохранить нейтралитет генсека можно считать первой жертвой этого конфликта. Впрочем, ему терять нечего: каденция завершается уже в следующем году.

Польский президент Анджей Дуда истолковал тираду Трампа как сигнал к атаке и тут же ударил с фланга. Сказанное выглядело относительно безопасно: диверсификация, мол, – приоритет энергетического союза ЕС. Вот только подразумевалось все то же обвинение в измене! Что ж, польский лидер оказался не менее безжалостен и коварен, чем бойцы GROM-а, захватывавшие багдадскую дамбу Мукараут в 2003-м.

Застигнутые врасплох немцы не сумели оказать серьезного сопротивления и ограничились арьергардной «атакой обреченных». Министр обороны ФРГ только и сумела выдавить, что с Россией разногласий много, и потом, кто-то же должен держать канал связи. О том, что чисто технически открытие потайного хода в осажденную крепость тоже можно отнести к поддержанию коммуникации, она благоразумно не сказала, но, в общем, не суть.

Главное здесь, пожалуй, то, что этот «скандал в благородном семействе» очень симптоматичен. Во-первых, он указывает на то, что нынешняя администрация США, как и в годы холодной войны, рассматривает Германию как наиболее слабое звено НАТО – именно в силу «русского сантимента» как экономического, так и политического.

Во-вторых, в своем давлении на Берлин и Западную Европу в целом, Трамп может рассчитывать на помощь Европы Восточной – прежде всего тех государств, которых тяготит «диктат Брюсселя». Помимо Польши, это и Венгрия, и, хоть и в меньшей мере, Чехия, Словакия, и Румыния с Болгарией.

И страны Балтии – правда, по причинам не так политического, как секуритарного характера. Этот некогда буферный пояс между СССР и НАТО теперь, помимо традиционной функции, служит рычагом для сдерживания геополитических амбиций оси Берлин-Париж и предохранителем от чрезмерного укрепления Евросоюза в качестве конкурента США.

В-третьих, Трамп – как, к слову, и Рамсфельд до него – вновь продемонстрировал идиосинкразию в отношении прародины, и это личное отношение будет и в дальнейшем одним из факторов продолжения раздора между Вашингтоном и Берлином.

В-четвертых, здесь, впрочем, просматривается и бизнес-интерес спонсоров 45-го президента: в качестве альтернативы российским энергоносителям он настойчиво предлагает европейцам американские. Идея использовать газ как оружие оказалась очень соблазнительной не только для Москвы.

Наконец, в-пятых, это отнюдь не добавит прочности Североатлантическому Альянсу. Предполагаемый отказ Германии форсировать темпы роста оборонных ассигнований и выйти из проекта «Северный поток-2» может укрепить Белый дом в мысли о необходимости реконфигурации НАТО – тем более, на фоне франко-германской инициативы о создании Европейской армии.

В целом же цели Трампа в отношении Европы занятным, но неприятным образом подобны целям Путина. И тому и другому вполне импонирует римский принцип «разделяй и властвуй».

Алексей Кафтан, «Деловая Столица»