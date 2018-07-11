Россияне верят в существование закулисного «мирового правительства»

При этом большинство россиян верящих в «мировое правительство» уверены, что оно намеренно вредит интересам России, и включает в его состав олигархов.

67% россиян считают реальным существование закулисного «мирового правительства», чьи интересы противоречат российским. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование показало, что за последние 4 года доля убежденных в этом граждан России увеличилась с 45 до 67%.

При этом 74% из тех, кто верит в такое негласное руководство, считают, что интересы «мирового правительства» противоречат интересам России. Этот показатель также вырос — на 17 процентных пунктов с 2014 года.

По мнению респондентов, в «мировое правительство» входят, в первую очередь, олигархи и финансисты, а их главной целью являются власть и влияние, а также управление всеми людьми.

ВЦИОМ