Кабмин Украины обсуждает меры противодействия бесчинствам России на Азовском мореходству

Предлагается ввести новый пакет санкций против России за препятствия чинимые российскими пограничниками и ФСБ судам направляющимся в украинские порта на Азовском море.

Мининфраструктуры Украины предлагает зеркальные санкции против России за создание препятствий судам, следующим в украинские порты Азовского моря. Об этом заявил журналистам в среду министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы фиксируем с апреля этого года регулярные досмотры с целью остановки всех судов, идущих в направлении Мариупольского и Бердянского морпортов. Мы понимаем, что РФ делает это нарочно, чтобы заставить судовладельцев менять маршруты. Украина должна принять зеркальные меры», – заявил министр.

По его словам, министерство предоставило свои предложения, этот вопрос был рассмотрен на заседании Кабинета министров в среду, однако он должен быть поднят на уровне CНБО для более эффективной реакции, в том числе международной.

«Мы вчера обсуждали эту ситуации в Страсбурге с европейскими и американскими коллегами… По-моему, должны быть наложены, как минимум, санкции со стороны ЕС и других стран на российские порты, которые находятся в бассейне Черного моря», – сказал Омелян.

Как сообщалось, с 29 апреля по 9 июля спецподразделения РФ необоснованно задержали для осмотра 93 судна, которые направлялись в порты Украины в Азовском море.

«Интерфакс-Украина»