Известный пророссийский фрик Жарких стал ведущим на украинском телеканале

Телеканал «112 Украина» запустил свой новый проект «По сути», где в качестве ведущего приглашен известный пророссийский фрик Жарких, отличившийся сотрудничеством с пророссийскими информационными ресурсами.
Дениса Жарких известный своим сотрудничеством с пророссийскими информационными каналами приглашен в качестве ведущего на украинский телеканал «112 Украина». Об этом сообщает на своей странице в Facebook корреспондент телеканал «ICTV» Евгений Назаренко.
«Новый ведущий 112 канала. Вчера ты рассказываешь за хунту на сепарском ньюз фронте, а сегодня ты ведущий на украинском канале. А че не, да, коллеги?», – говорится в сообщении.
Новый ведущий 112 канала. Вчера ты рассказываешь за хунту на сепарском ньюз фронте, а сегодня ты ведущий на украинском канале. А че не, да, коллеги?
Опубліковано Evgen Nazarenko Середа, 11 липня 2018 р.
Речь идет о члене политсовета партии «Социалисты» Дениса Жарких известного своим сотрудничеством с пророссийским информационным каналом «News-Front».
Теперь телеканал «112 Украина» совместно с Денисом Жарких запустил проект информационно-аналитической передачи «По сути».
«Украинско-Российское обозрение»