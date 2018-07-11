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Новости

Известный пророссийский фрик Жарких стал ведущим на украинском телеканале

«Украинско-Российское обозрение»
11 июля 2018

Телеканал «112 Украина» запустил свой новый проект «По сути», где в качестве ведущего приглашен известный пророссийский фрик Жарких, отличившийся сотрудничеством с пророссийскими информационными ресурсами.

Дениса Жарких известный своим сотрудничеством с пророссийскими информационными каналами приглашен в качестве ведущего на украинский телеканал «112 Украина». Об этом сообщает на своей странице в Facebook корреспондент телеканал «ICTV» Евгений Назаренко.

«Новый ведущий 112 канала. Вчера ты рассказываешь за хунту на сепарском ньюз фронте, а сегодня ты ведущий на украинском канале. А че не, да, коллеги?», – говорится в сообщении.

Новый ведущий 112 канала. Вчера ты рассказываешь за хунту на сепарском ньюз фронте, а сегодня ты ведущий на украинском канале. А че не, да, коллеги?

Опубліковано Evgen Nazarenko Середа, 11 липня 2018 р.

Речь идет о члене политсовета партии «Социалисты» Дениса Жарких известного своим сотрудничеством с пророссийским информационным каналом «News-Front».

Теперь телеканал «112 Украина» совместно с Денисом Жарких запустил проект информационно-аналитической передачи «По сути».

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: 112 Украина, News-Front, Денис Жарких, донбасс, пропаганда, Россия, Украина

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