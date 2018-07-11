Премьер-министр Украины Гройсман потребовал от министров согласовывать все переговоры с Россией

Такое требование из уст главы украинского правительства прозвучало в ответ на скандал из-за якобы возобновляемого сотрудничества в области ядерной энергетики между Украиной и Россией.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что министры должны согласовывать с правительством свою позицию в любых переговорах с Россией. Об этом он сказал 11 июля на заседании правительства. Об этом сообщает «Украинская Правда».

Слова Гройсмана стали реакцией на публикацию «Экономической Правды», к которой якобы попало письмо от министра энергетики Игоря Насалика к заместителю директора российской корпорации «Росатом».

Позже Насалик опроверг информацию, а источники «Экономической Правды» сообщили, что министра подставили.

В подтверждение своих слов он предоставил письмо, адресованное первому замдиректора корпорации «Росатом» Кириллу Комарову, в котором говорится о «готовности обсудить состояние реализации совместных проектов».

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что сначала любые действия со страной агрессором должны рассматриваться на заседании правительства.

«Эта ситуация возникла именно потому, что не была согласована правительством предварительно», – сказала Зеркаль.

«Подготовим на следующее заседание более жесткие регламентные требования для таких вещей всеми министерствами», – ответил Гройсман.

Премьер заявил, что министры не имеют мандата вести любые разговоры со страной агрессором, а все «подобные запросы» должны координироваться через МИД.

«Не мы на них нападали, а они на нас. Все такие вещи, запросы провокационные и т.д. должны координироваться с Министерством иностранных дел и действовать в рамках тех директив и мандатов, которые предоставляет правительство», – сказал он.

В свою очередь, Насалик ответил, что направил письмо в МИД еще 12 дней назад.

«Украинская Правда»