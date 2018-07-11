Адвокат рассказал о негативных для здоровья последствиях голодовки крымскотатарского правозащитника Куку

Вчера помещенного под стражу Куку возили на медосмотр связанный с объявленной им голодовкой, после чего вернули назад в СИЗО.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил о состоянии здоровья и условиях содержания в российском СИЗО политзаключенного из оккупированного Крыма Эмир-Усеина Куку. Об этом пишет в Facebook группа «Крымская солидарность».

«Эмир Усеин держит голодовку со своего дня рождения, с 26 июня 2018 года. За эти 16 дней похудел на 9 кг. В среднем теряет 600 граммов в день», – рассказал Семедляев.

По его словам, Куку находится в СИЗО-4 в Ростове-на-Дону в одиночной камере под постоянным видеонаблюдением.

⚡️ЭМИР-УСЕИН КУКУАдвокат Эдем Семедляев сообщил активистам «Крымской солидарности» актуальные новости о состоянии… Опубліковано Крымская солидарность Середа, 11 липня 2018 р.

«Несмотря на объявленную им голодовку, каждый день ему приносят еду и ежедневно взвешивают», – прокомментировал юрист.

Утром 10 июля сообщалось, что Эмира-Усеина Куку вывезли из СИЗО в Ростове-на-Дону в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что его вывозили из СИЗО на медосмотр, после чего вернули. Об этом сообщали «Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката заключенного Сергея Локтева.

«Сказали, что его возили на медосвидетельствование. В связи с чем, соответственно, не пояснили.Я так понимаю, что это связано с голодовкой», – рассказал адвокат.

По его информации, сейчас активист снова находится в СИЗО.

«В допуске к нему мне отказали и причин не пояснили. О состоянии его здоровья мне также ничего не известно», – добавил Локтев.

Также адвокат сказал, что подал жалобу в областную прокуратуру на действия сотрудников СИЗО из-за отказа допустить защитника к подсудимому.

Эмир-Усеин бил арестован по подозрению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир» (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, и считается запрещённой в России).

До ареста Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму.

Активист был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года он был помещен в спецблок СИЗО как «опасный подследственный». Еще позднее был также обвинен в подготовке к «насильственному захвату власти».

В декабря 2017 года он был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.

26 июня 2018 года, в свой день рождения, Эмир-Усеин Куку начал голодовку.

«Крымская солидарность»